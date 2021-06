En milieu de journée ce mercredi, le ton est monté entre Eric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon sur Twitter.

Tout a débuté par un message du leader de La France insoumise posté sur le réseau social. « Des armes, Mein Kampf et ce « Il a ce qu’il mérite » de Zemmour. On vous aura mis en garde de toutes les manières ! Et toujours, rien contre Papacito ! », a-t-il indiqué.

L’homme politique évoquait les propos tenus par le journaliste dans « Face à l’info » hier soir sur CNews. Sur le plateau, Eric Zemmour revenait sur la gifle reçue le jour même par le Président Emmanuel Macron. « Le geste est inqualifiable et scandaleux, mais il a ce qu’il mérite car il a désacralisé la fonction présidentielle », estimait Eric Zemmour.

Un tweet de Jean-Luc Mélenchon qui a fait réagir le principal intéressé qui lui a répondu sur son compte Twitter. « Au lieu d’éructer tout seul sur Twitter, venez débattre sur CNEWS », a-t-il tweeté.