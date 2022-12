Le top 10 des risques globaux 2023

The National Interest publie des prévisions faites par des experts du renseignement américain sur les principaux dangers qui menacent l’humanité au cours de l’année à venir.

Polycrise suite au conflit militaire en Ukraine :

manque de sécurité énergétique et alimentaire, inflation, récession économique peuvent conduire à « une fatigue » concernant la crise ukrainienne en Occident et une remise en cause de ses soutiens vitaux.

Probabilité : entre moyenne et élevée.

Pénuries alimentaires croissantes :

un « cercle de feu » de la faim et de la malnutrition a balayé le monde. Depuis 2019, le nombre de personnes confrontées à une insécurité alimentaire aiguë est passé de 135 millions à 345 millions.

Probabilité : élevée.

Coup d’État et confrontation avec l’Iran :

un soulèvement populaire sans précédent pourrait provoquer une polycrise en Iran. Les étoiles se sont déjà alignées en prévision d’un nouveau conflit dangereux entre les États-Unis et/ou Israël et Téhéran.

Probabilité de confrontation : élevée.

La crise de la dette s’aggrave dans les pays en développement :

probablement plus de pauvreté, une détérioration lente de l’éducation et une capacité réduite à faire face au changement climatique.

Probabilité : entre moyenne et élevée.

Rising Global Debt :

pourrait déclencher une autre crise financière régionale, voire mondiale.

Probabilité : moyenne.

Un déficit croissant de coopération mondiale :

le système commercial multilatéral est fortement effiloché. Son effondrement augmentera les risques d’aggravation de la pauvreté, du nationalisme et des conflits.

Probabilité élevée.

Système techno-polarisé et fragmenté :

la guerre technologique sino-américaine fait rage. À long terme, la division de l’économie mondiale en deux blocs autonomes occidental et chinois réduira le PIB mondial d’au moins 5 %.

Probabilité : entre moyenne et élevée.

Aggravation des effets du changement climatique :

des sécheresses et des inondations plus longues, ainsi que des changements dangereux dans les régimes de précipitations, peuvent réduire les rendements des cultures. Les républicains, qui contrôlent la Chambre des représentants, ont déclaré qu’ils ne voulaient pas payer les autres pour lutter contre le changement climatique. Un changement nationaliste dans la politique européenne pourrait également menacer le financement des « pertes et dommages ».

Probabilité : élevée.

Approfondissement des tensions entre les États-Unis et la Chine :

des divergences fondamentales subsistent. Les efforts visant à stabiliser les relations à l’avenir se heurteront à de sérieux obstacles et pourraient échouer.

Probabilité : entre moyenne et élevée.

Danger croissant sur la péninsule coréenne :

les préparatifs du septième essai nucléaire se poursuivent depuis plusieurs mois. Kim Jong-un pourrait être tenté de recourir à des provocations susceptibles de provoquer une crise et/ou un affrontement Nord-Sud.

Probabilité : entre moyenne et élevée.

Risques inconnus :

éruption d’un supervolcan, astéroïde géant, tempête solaire susceptible de rompre les réseaux électriques, sursauts gamma radioactifs provenant de l’espace lointain.

Des milliers de virus pourraient déclencher de futures pandémies. Ce sont des catastrophes avec une faible probabilité et des conséquences très graves.