Le vaccin Spoutnik V est un outil de « propagande » russe, selon Jean-Yves Le Drian

Paris égratigne le Kremlin. Interrogé par FranceInfo ce vendredi, Jean-Yves Le Drian a estimé que la Russie utilisait son vaccin anti-Covid Spoutnik V comme un outil de « propagande ». « À la manière dont c’est géré, c’est plus un moyen de propagande et de diplomatie agressive qu’un moyen de solidarité et d’aide sanitaire », a souligné le ministre français des Affaires étrangères, qui n’a pas mâché ses mots.

Pour justifier ses propos, il a choisi de prendre l’exemple de la Tunisie, comparant les annonces de livraison de la Russie avec les livraisons déjà effectuées par le système international Covax d’aide au plus défavorisés, créé par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). « La Russie a annoncé avec beaucoup d’environnement médiatique qu’ils allaient donner 30.000 doses aux Tunisiens. Très bien Spoutnik », a lancé, presque ironiquement, le chef de la démocratie française. « Mais dans le même temps Covax a déjà livré 100.000 doses et va en livrer 400.000 d’ici le mois de mai. Et il y aura en tout quatre millions de doses qui sont prévues pour cette année à la Tunisie », a-t-il ajouté martelant que cette initiative constituait un « vrai travail de solidarité, c’est de la vraie coopération sanitaire ». Sous-entendu, ce n’est pas le cas pour les livraisons de Moscou.

[…]

La Russie nie l’existence d’une géopolitique du vaccin