Pour l’économiste Thomas Porcher, il est essentiel de rendre payants ces tests afin de ne pas faciliter la vie aux réticents à la vaccination: « A long terme, il faut rendre la vie des non-vaccinés beaucoup plus difficile pour les inciter à se faire vacciner.

On a les doses, s’ils n’ont pas compris qu’ils doivent se faire vacciner parce qu’il y a X ou Y raisons dans leur tête ou qu’ils ont lu un truc sur les réseaux, il faut leur rendre la vie dure », clame-t-il très remonté ce mardi sur le plateau des « Grandes Gueules ».

« On va demander aux jeunes de se faire vacciner parce que des vieux ne veulent pas parce qu’ils lisent Lalanne »

« Là on va demander aux jeunes de plus de 12 ans de se faire vacciner pour qu’on atteigne l’immunité collective, parce qu’on a des gens de 50-60 ans qui n’ont rien dans le crâne et qui ne veulent pas se faire vacciner parce qu’ils lisent Lalanne sur internet.

On va compenser par des jeunes parce que des abrutis ne veulent pas se faire vacciner alors un moment on leur rend la vie difficile », ajoute l’économiste.

Car si la situation sanitaire est plutôt favorable en France, elle se dégrade à l’étranger. En Grande-Bretagne où une forte partie de la population est vaccinée, les contaminations au Covid-19 remontent en flèche alors que le variant Delta circule fortement Outre-Manche. En Russie, Moscou et Saint-Pétersbourg ont enregistré de nombreux morts en quelques jours, en raison du variant Delta qui y circule aussi fortement.

L’économiste @PorcherThomas « veut rendre la vie difficile » aux non-vaccinés. Explications dans les #GGRMC 👇 pic.twitter.com/mxamw2fpwX — Les Grandes Gueules (@GG_RMC) June 29, 2021

Source : RMC