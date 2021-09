L’Elysée se refuse à rendre public un avis du Conseil Scientifique qui remet en cause l’efficacité du couvre-feu pourtant défendu bec et ongles par Jérôme Salomon, patron de la Direction Générale de la Santé (DGS)

L’Elysée cache-t-il sciemment un avis du Conseil Scientifique qui remet en cause l’efficacité du couvre-feu ou cherche-t-il à sauver coûte que coûte la tête de Jérôme Salomon, patron de la Direction Générale de la Santé qui, le 18 février dernier, a défendu bec et ongles le couvre-feu jugeant qu’il “fonctionne très bien”.

“Le couvre-feu fonctionne très bien. (…) Le couvre-feu répond bien à la problématique des rassemblements privés et intéresse d’ailleurs beaucoup nos voisins qui ont été surpris par ses effets”, avait d’ailleurs indiqué l’homme fort de la DGS, ajoutant que des mesures fortes avaient été prises.

Pourtant, face à la montée en puissance des cas en France et plus particulièrement en Ile-de-France, la position de Salomon est totalement battue en brèche par le conseil scientifique dans un avis rendu au gouvernement et qui n’a toujours pas été publié par celui-ci. C’est l’information que Lecourrier-du-soir.com a obtenue ce 13 mars du JDD.

En effet, dans un article publié ce 13 mars, le JDD nous apprend ceci : “silencieux depuis plusieurs semaines, les experts (du conseil scientifique, ndlr) ont envoyé jeudi à l’exécutif un nouvel avis, long de plusieurs dizaines de pages et alimenté par les réflexions de ses nouveaux membres, gériatre et pédopsychiatre notamment. Le texte, non encore rendu public par le gouvernement, dresserait le constat d’une situation dégradée et de l’incapacité du couvre-feu à contenir un variant devenu dominant”.

Et d’ajouter : ” il (l’avis du Conseil Scientifique, ndlr) plaiderait pour des mesures de freinage plus importantes, notamment en Île-de-France, Région la plus peuplée du pays, non soumise aux confinements du week-end comme Dunkerque (Nord), le Pas-de-Calais et le littoral des Alpes-Maritimes”.

https://lecourrier-du-soir.com/exclusif-lelysee-a-cache-un-avis-du-conseil-scientifique-qui-contredit-salomon-sur-lefficacite-du-couvre-feu/