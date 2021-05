Les applications de coaching sont devenues un outils presque incontournable pour les sportifs, qu’ils soient professionnels, amateurs plus ou moins réguliers ou même pour les amateurs les plus dilettantes. Permettant de connaître ses performances, de suivre sa courbe de progression et de trouver de nouvelles manières de s’entraîner, elles assurent à chacune et chacun le moyen d’établir le rythme et les méthodes qui conviennent à sa pratique et à ses efforts. C’est en tout cas vrai pour les applis de qualité, autrement dit les applis payantes : si les versions gratuites sont évidemment attrayantes de par cette gratuité, quiconque s’en est un peu servi a vite constaté leurs évidentes limites. Elles offrent certes toutes des services de base (historique, timer, etc.), mais ça s’arrête le plus souvent là, ou à peu près. Personnalisation très restreinte, nouveautés plutôt rares et surtout publicités intempestives viennent ternir l’expérience et mettre un frein autant à l’efficacité qu’à la motivation.

Restent donc, pour qui veut travailler sérieusement et se faire plaisir à la fois, les applis payantes, qui proposent globalement toutes des services assez similaires et de qualité. On choisit donc sa préférée en fonction de telle ergonomie plus plaisante ou de ces quelques petits plus qu’elle aura su trouver pour se démarquer de la concurrence et séduire les consommateurs. A ce petit jeu, certaines se distinguent particulièrement par leur originalité et leur efficacité, faisant davantage parler d’elles. L’application Fitwin est sans nul doute l’une des plus surprenantes, puisqu’elle ose un concept à la fois audacieux et à même de satisfaire les sportifs de tous les niveaux.

Un concept novateur

L’appli propose à ses utilisateurs de les récompenser pour tous leurs efforts, qu’il s’agisse bien sûr de leur entraînement sportif ou des plus simples déplacements quotidiens (aussi bien ceux effectués à pied qu’en vélo). Fitwin se base sur le nombre de pas effectués chaque mois – un élément particulièrement bien adapté aux limitations actuelles des activités – pour établir une grille des scores obtenus et offrir des prix en fonction des performances. Ceux-ci consistent à la fois en bons d’achat et en lots dont la liste est renouvelée chaque mois. Autrement dit, l’appli propose un système gagnant-gagnant : plus on travaille sa forme physique et plus on reçoit en retour. Naturellement, l’importance de la récompense varie avec le résultat obtenu à la fin du délai mensuel, ce qui justement est encore plus motivant. Quel meilleur moteur pour conserver l’énergie de se dépenser, surtout en ce moment ? Alors qu’il paraît parfois si difficile de trouver le courage de rester régulier malgré les restrictions qui limitent la pratique sportive et la diversité des activités possibles ? Mais ce n’est évidemment pas tout.

Des services très complets

L’originalité n’étant pas un garantie de la qualité, on se réjouit aussi de constater que Fitwin propose le panel le plus complet possible pour ce type d’appli. Et c’est bien son intérêt : plus elle s’avère être performante, plus ses adhérents l’utilisent et y gagnent, plus ils se fidélisent et sont nombreux à prolonger l’expérience. En l’occurrence, Fitwin se renouvelle tous les jours en publiant des exercices variés et des vidéos de coaching, en proposant des conseils de pros pour un entraînement efficace et même en présentant des recettes de cuisine « healthy » – car la diététique, comme chacun sait, fait partie des fondamentaux d’un entraînement réussi. Enfin, Fitwin propose à ses membres qui le souhaitent de participer à une véritable communauté dynamique. Ils peuvent ainsi partager leurs astuces, comparer leurs performances et leurs scores, etc. Ce n’est pas d’un moindre intérêt en ce moment où le sport individuel, tout plaisant qu’il soit, est aussi devenu la seule et incontournable possibilité même pour qui était davantage familier des salles de sport et des terrains. De quoi, là aussi, stimuler la motivation, tant il est vrai qu’on est davantage amené à pousser plus loin ses efforts lorsque l’émulation d’un groupe est là pour y aider.