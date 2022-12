Les avantages insoupçonnés du chou violet

Qu’est-ce que le chou violet ?

Bien que l’origine exacte soit inconnue, le chou violet semble provenir d’Europe du Nord, d’Amérique et de certaines parties de la Chine. Ce n’est pas juste un autre vert feuillu – c’est aussi nutritif et délicieux ! C’est un repas parfait lorsque vous avez prévu une longue session de casino en ligne. La partie la plus intéressante est que bien qu’il soit de couleur violette, l’indicateur de pH change en fait lorsqu’il se trouve autour de différents environnements de sol.

Le chou violet peut durer longtemps sans avoir à être consommé ou mariné car beaucoup préfèrent son goût aux choux traditionnels. Dans les salades, vous voyez souvent ce légume ainsi que servi en accompagnement de plats de viande. Il peut également être utilisé pour faire de la choucroute pour la cuisine allemande comme nous l’avons mentionné ci-dessus.

Valeur nutritive du chou violet

Le « régime » riche du chou violet est unique car il offre une large gamme de nutriments essentiels, notamment des vitamines B, du calcium, du manganèse, du magnésium, du fer et du potassium. Il contient également des antioxydants notables comme les anthocyanes et les indoles – et ses nutriments sont presque trop nombreux pour être énumérés.

Avantages pour la santé du chou violet

Pour les bienfaits du chou rouge pour la santé, veuillez voir ci-dessous : En ce qui concerne le chou violet, il présente un certain nombre d’avantages pour la santé tels que…

Peut avoir un potentiel anticancéreux

La riche couleur de ces légumes prouve à quel point ils sont puissants pour votre santé globale. Selon l’Institut national du cancer, les indoles ont été associés à la réduction du cancer du sein chez les femmes. Il a également été constaté qu’il aide avec un certain nombre de types de cancer différents, mais des recherches supplémentaires sont nécessaires sur ce lien avant de pouvoir le savoir avec certitude.

Peut aider à perdre du poids

Le chou rouge est connu pour être très faible en calories (ce qui peut entraîner une perte de poids) et potentiellement riche en fibres alimentaires. Cela signifie que c’est un excellent moyen d’augmenter votre apport en vitamines et minéraux tout en vous sentant rassasié, ce qui me porte à croire que ce légume devrait être ajouté plus fréquemment à votre alimentation en raison du grand nombre de nutriments et du faible nombre de calories.

Peut avoir des propriétés anti-âge

Il existe un certain nombre de raisons pour lesquelles le chou violet est un choix si populaire pour maintenir une peau d’apparence jeune. Avant tout, les antioxydants nous protègent des effets des radicaux libres. Les antioxydants aident également à réduire les signes du vieillissement qui peuvent survenir en raison de ces molécules. Les niveaux élevés de vitamine A (que j’expliquerai plus tard) ont d’énormes avantages pour l’élasticité de votre peau, la régénération des cellules, la protection contre les dommages causés par le soleil et la santé en général.