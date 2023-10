Les catholiques conservateurs sont indignés et confus après la lettre du pape François sur la « bénédiction » des couples homosexuels

Le pape François a une fois de plus suscité une immense controverse en raison de sa politique de libéralisation largement perçue et de son ambiguïté sur des questions morales très controversées. Cette fois-ci, il a provoqué la colère des catholiques conservateurs en semblant assouplir l’interdiction de longue date du Vatican de bénir les couples homosexuels, comme l’a révélé un titre du Wall Street Journal cette semaine.

Ce changement a suscité une grande confusion dans le monde catholique, certains ecclésiastiques et experts conservateurs de premier plan accusant François d’ouvrir la voie à une éventuelle « reconnaissance » totale des unions entre personnes de même sexe.

« Le pape François a assoupli l’interdiction du Vatican de bénir les couples de même sexe, en disant que les prêtres peuvent utiliser leur pouvoir discrétionnaire pour donner de telles bénédictions, tant qu’ils n’impliquent pas qu’une union de même sexe est équivalente à un mariage hétérosexuel », a écrit le WSJ lundi.

« La déclaration du pape, dans une lettre publiée par le Vatican lundi, marque un changement significatif dans la position de l’Église catholique sur la bénédiction des relations homosexuelles. Sa publication intervient à la veille d’une importante réunion du Vatican qui envisagera d’éventuels changements dans l’enseignement et la pratique de l’Église sur des questions telles que l’homosexualité et l’ordination des femmes ». La lettre a été rédigée en juillet en réponse à des questions posées en privé par un groupe d’éminents cardinaux, mais n’a été révélée que cette semaine.

Le pape François a suggéré que les prêtres ou les évêques pourraient éventuellement bénir des couples de même sexe (ce que certains interprètent comme une reconnaissance catholique d’une « union civile ») sur la base d’une « prudence pastorale » et dans « certaines circonstances ». Selon le texte :

Mais il a ajouté que les prêtres, agissant par charité pastorale et non comme des « juges qui ne font que nier, rejeter, exclure », devraient chercher à discerner « s’il existe des formes de bénédiction, demandées par une ou plusieurs personnes, qui ne véhiculent pas une conception erronée du mariage ». Il a ajouté que cette charité pastorale devrait s’appliquer même dans des situations « qui, d’un point de vue objectif, ne sont pas moralement acceptables ». Le pape a suggéré que ces bénédictions restent une pratique non officielle, écrivant que de tels exercices de « prudence pastorale dans certaines circonstances ne doivent pas être transformés en norme ».

Pour l’instant, le pape a donc précisé que toute « bénédiction » de couples de même sexe ne devait pas être interprétée comme l’équivalent d’un mariage reconnu par l’Église ; toutefois, l’ambiguïté du langage et le fait qu’il soit maintenant interprété comme un renversement sans précédent de l’enseignement moral et des pratiques antérieures du Vatican ont indigné l’aile la plus traditionnelle de l’Église catholique, qui a tendance à considérer ces changements subtils exprimant l' »ouverture » comme le proverbial nez de chameau sous la tente pour les changements majeurs et les compromis à venir.

Par exemple, l’éminente publication catholique conservatrice américaine Church Militant a tiré la sonnette d’alarme sur les changements imminents, rapportant que de nombreuses doctrines sont sur le point d’être renversées ou du moins sont « ouvertes » à une « étude » plus approfondie, y compris l’interdiction des femmes prêtres…

Le pape approuve la bénédiction des couples de même sexe dans ce qui pourrait être un moment décisif pour l'Église – NCR. "Le pape François s'est déclaré ouvert aux bénédictions catholiques pour les couples de même sexe , à condition qu'elles ne soient pas confondues avec les… pic.twitter.com/qK8I8VTcQ2 — Brainless Partisans 🏴‍☠️☢️☣️🪆 (@BPartisans) October 2, 2023

La publication catholique a noté que l’interdiction des bénédictions homosexuelles a été formellement réaffirmée aussi récemment qu’en 2021 sous son propre pontificat : « Dans ce qui pourrait être un tournant historique, certains pensent que le pape François a ouvert la porte à la bénédiction de l’union de couples homosexuels dans l’Église catholique romaine, ce qui remet en question l’interdiction des bénédictions de couples de même sexe émise par son propre chien de garde doctrinal en 2021 », peut-on lire dans le rapport.

La controverse faisait déjà rage depuis des années, en grande partie à cause des évêques catholiques allemands libéraux. Ils se sont opposés à l’enseignement officiel du Vatican et ont pratiqué la bénédiction de couples de même sexe. Les évêques et les prêtres conservateurs ont entre-temps demandé à Rome de clarifier la question. Mais au lieu de mettre un terme définitif à cette pratique ou de la réprimer, la lettre du pape François a introduit une nouvelle confusion et pourrait même l’encourager positivement.

Un commentateur des affaires religieuses a fait remarquer que « l’expérience séculière nous a appris que la première chose à faire est d’autoriser quelque chose mais de lui donner un nom différent, puis de lui donner la parité, puis de le définir comme étant également valable ou comme étant la même chose, et enfin de rendre illégal le fait de s’y opposer ».

Source : Zero Hedge

Traduction : Les Moutons Rebelles