Les CDC mettent en garde contre une dangereuse infection fongique qui se propage aux États-Unis à un « rythme alarmant »

Les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) mettent en garde contre un champignon émergent de plus en plus résistant aux médicaments qui, selon l’agence sanitaire, représente une « grave menace pour la santé mondiale »

Le Candida auris est une maladie fongique rare qui se transmet facilement par contact avec des surfaces contaminées ou de personne à personne et qui peut provoquer des maladies graves chez les patients hospitalisés et les personnes dont le système immunitaire est affaibli, selon les autorités sanitaires.

Dans certains cas rares, la levure peut pénétrer dans la circulation sanguine des patients et se répandre dans tout le corps, provoquant de graves infections invasives à candidose, qui peuvent affecter le sang, le cœur, le cerveau, les yeux, les os et d’autres parties du corps et s’avérer fatales.

Des données provenant d’un nombre limité de brevets montrent que 30 à 60 % des personnes diagnostiquées avec cette maladie fongique sont décédées. Toutefois, les personnes en bonne santé ne tombent généralement pas malades à cause de cette maladie fongique.Les CDC se disent préoccupés par le Candida auris pour trois raisons principales : il est souvent multirésistant, il est difficile à identifier à l’aide de méthodes de laboratoire standard et il a rapidement provoqué des épidémies dans les établissements de soins de santé.

En outre, les personnes qui ont été hospitalisées dans des établissements de soins pendant de longues périodes – en particulier celles qui ont des tubes respiratoires, des sondes d’alimentation et des cathéters veineux centraux dans leur corps – semblent présenter le risque le plus élevé de contracter le Candida auris.

Les autres facteurs de risque sont généralement similaires aux facteurs de risque d’autres types d’infections à Candida et comprennent une intervention chirurgicale récente, le diabète et l’utilisation récente d’antibiotiques ou de médicaments antifongiques, selon les données initiales.

Les données des CDC révèlent une augmentation du nombre de cas

Les infections à Candida auris, également appelé C. auris, ont été observées chez des patients de tous âges, des prématurés aux personnes âgées, indiquent les autorités sanitaires.

Selon les données des CDC, le champignon résistant aux médicaments, qui a été détecté pour la première fois aux États-Unis en 2016, s’est propagé « à un rythme alarmant » parmi les patients hospitalisés ces dernières années, les cas cliniques du champignon ayant presque doublé en 2021 et continuant d’augmenter en 2022.

Il y a eu au moins 2 377 cas cliniques confirmés de Candida auris aux États-Unis en 2022, selon les statistiques des CDC, contre 1 474 cas en 2021 et 757 cas en 2020.

Les données montrent que la maladie fongique est désormais présente dans plus de la moitié des États américains.

Des données distinctes des CDC, publiées le 20 mars dans la revue Annals of Internal Medicine, montrent également que les cas de dépistage – où le champignon est détecté mais ne provoque pas d’infection – ont triplé entre 2020 et 2021, passant de 1 310 à 4 041 cas.

Les CDC se sont dits préoccupés par le triplement en 2021 du nombre de cas résistants aux échinocandines, des médicaments antifongiques qui constituent généralement la première ligne de traitement du Candida auris.

Les responsables des CDC ont déclaré dans un communiqué de presse que le nombre de cas de Candida auris pouvait avoir augmenté pour de multiples raisons, notamment en raison de mauvaises pratiques générales de prévention et de contrôle des infections dans les établissements de soins de santé, bien que des efforts accrus pour détecter les cas aient également pu contribuer à cette augmentation.

« La date de cette augmentation et les résultats des enquêtes de santé publique suggèrent que la propagation de C. auris a pu s’aggraver en raison de la pression exercée sur les systèmes de soins de santé et de santé publique pendant la pandémie de COVID-19« , ont ajouté les responsables des CDC.

(…)

Traduction de The Epoch Times par Aube Digitale