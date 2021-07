Les clubs privés sont très peu connus par les internautes qui effectuent des achats en ligne. Peut-être même que vous qui êtes en train de lire ces lignes ignorez encore leur existence ou ne savez pas à quoi ils correspondent. Si c’est le cas, ce ne le sera plus dans quelques instants. Car en lisant cet article jusqu’à la fin, vous saurez tout ce qu’il y a savoir sur les clubs privés.

D’abord, commençons par le définir. Il s’agit de sites e-commerce qui vendent des produits en ligne. Le nom du club privé signifie que les ventes ne sont pas accessibles à tout le monde. Et c’est en effet le cas. Il y a des ventes qui sont organisées au sein d’un club. Mais celles-ci sont uniquement dédiées aux membres.

Contrairement à un site comme Amazon, dans lequel une fois un article publié, toutes les personnes présentes sur la plateforme ont la possibilité de l’acheter. Sur les sites de ventes privées, tel que Tech-vip qui est spécialisé dans les bon plans High-Tech, ce n’est pas comme ça que ça fonctionne. Pour commander, il faut adhérer au club. Une fois que c’est fait, vous aurez accès à de multiples et différents produits proposés à des prix réduits. Car c’est aussi ça l’intérêt d’être membre d’un club privé : bénéficier de diverses réductions sur les articles du site. Mais comme vous l’apprendrez plus tard, ce n’est pas le seul avantage, loin de là.

Comment ça marche

Devenir membre d’un club privé requis en abonnement choisi lors de l’inscription. En effet, les abonnements peuvent être différents selon les clubs, mais vous ne pouvez être adhérent d’en prenant un forfait. Certains clubs proposent des abonnements mensuels et trimestriels. En revanche, aucun des deux n’est engageant, en tout cas pour certains clubs précis. Maintenant que vous avez choisi un forfait et que vous êtes désormais officiellement membre du club, même pendant la période d’essai s’il y en a (c’est selon les clubs), vous pouvez commencer à acheter vos articles préférés tout en bénéficiant de réductions très intéressantes. Cette période vous sera facturée, certes, mais de très peu. Chez Tech-Vip.com, le montant sera d’un seul euro pour trois jours d’essai. Ensuite, la période facturation automatiquement. Et pendant celle-ci, même si vous n’effectuez aucun achat, vous serez quand même facturé pour elle. C’est tout à fait logique et évident, mais toutefois important de le préciser. Alors si vous ne voulez pas être facturé pour rien, profitez de cette période pour vous faire plaisir, étant donné les réductions appliquées sur les prix des articles.

Quels sont les avantages des clubs privés

La meilleure façon de citer les avantages privés, c’est de prendre en exemple le site Tech-Vip. Ce site, à part le fait qu’il propose ses articles à des prix réduits, offre gratuitement la livraison des commandes de ses membres. Et la quantité ou la fréquence d’achat du membre n’est pas prise en compte. Ce qui veut dire qu’il peut commander autant qu’il le désire et il pourra toujours profiter de cet avantage. Vu qu’il s’agit d’un club privé, le plus important, c’est la satisfaction des adhérents. Le club l’a bien compris et a mis en place une politique de remboursement et de retour efficace et avantageux pour ses membres. Dans certains cas, l’adhérence se verra rembourser intégralement le montant qu’il a dépensé sur le site lors d’une commande (par exemple en cas de non-respect des délais de livraison annoncés lors de l’achat). Le club a aussi mis en place un SAV à la disposition de ses adhérents pour toutes leurs éventuelles questions ou soucis.

Vous l’avez compris, les clubs privés sont différents des boutiques traditionnelles que nous avions l’habitude d’utiliser et sur lesquelles on est habitué à effectuer nos achats en ligne. Ils ont des avantages par rapport aux grosses plateformes de commerce digital. Mais tout n’est pas non parfait chez eux. Maintenant que vous savez tout à propos des clubs privés, le choix de les utiliser ou pas vous appartient. À vous d’en faire bon usage.