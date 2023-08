Les États-Unis n’ont jamais été condamnés pour les bombardements atomiques de Hiroshima et Nagasaki

Il y a 78 ans, les États-Unis larguaient une bombe atomique sur la ville de Nagasaki au Japon, tuant plusieurs milliers de civils. Aucun procès n’a jamais eu lieu pour ce crime contre l’humanité tout comme pour la bombe d’Hiroshima, lâchée le 6 août 1945, tuant, au minimum, 70 000 personnes.

Avec le recul, nous savons aujourd’hui que le Japon avait entamé des pourparlers de paix avec les USA ainsi qu’avec la Russie et que la reddition du Japon doit peu de choses à l’emploi de la bombe atomique mais surtout au risque d’invasion du Japon par l’URSS par le Nord.

Un article du Chicago Tribune daté du 19 août 1945 vient nous rappeler les offres de paix qui avaient été faites par le Japon au général MacArthur. Ces offres comprenaient la reddition complète de toutes les forces japonaises, la remise de toutes les armes et munitions, l’occupation de la patrie japonaise et des possessions insulaires par les troupes alliées sous direction américaine, l’abandon japonais de la Mandchourie, de la Corée et de Formose ainsi que de tous les territoires saisis pendant la guerre, la réglementation de l’industrie japonaise pour arrêter la production actuelle et future d’engins de guerre, la remise de tout Japonais que les États-Unis pourraient désigner comme criminels de guerre et la libération immédiate de tous les prisonniers de guerre et internés au Japon proprement dit et dans les zones sous contrôle japonais.

Ces informations nous amènent à nous interroger sur les motivations réelles derrière l’utilisation de la bombe atomique. Était-ce une démonstration de force et un avertissement pour l’URSS ? Avant Hiroshima, les USA avaient détruit Tokyo avec des bombes incendiaires causant la mort de plus de 100 000 civils. Quelles leçons pouvons-nous tirer de ces événements tragiques ? Les journalistes du Média en 4-4-2 vous invite à réfléchir à ces questions et à poursuivre vos recherches pour en savoir plus sur ce sujet.

