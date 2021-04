Les États-Unis se préparent-ils à déclencher une guerre biologique ?

par Vladimir Platov.

Récemment, plusieurs versions de l’origine du Covid-19 ont été très activement examinées par des scientifiques et des experts de différents pays. Le 26 mars, même Robert Redfield, l’ancien chef du Centre américain de Prévention et de Contrôle des Maladies, a déclaré que le Covid-19 avait été créé artificiellement, ce qui, selon lui, était indiqué par les particularités de la propagation du nouveau type de coronavirus. Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a admis une semaine plus tard que la source de l’infection par le coronavirus n’avait jamais été identifiée et que l’OMS continuait à envisager « toutes les versions possibles de l’origine du coronavirus ».

Lors d’une audience du 14 avril devant la Commission du Renseignement du Sénat américain, la directrice du Renseignement national, Avril Haynes, a également confirmé que la communauté du renseignement américaine envisageait deux versions alternatives de l’origine du Covid-19, dont un « accident de laboratoire ».

Bien que les États-Unis tentent vigoureusement de faire valoir qu’ils n’ont rien à voir avec cette chimère mortelle du XXIe siècle, de telles accusations contre Washington sont de plus en plus fréquentes dans les conclusions de divers experts. Même le Daily Mail britannique, à l’appui de telles accusations, souligne qu’en 2017 déjà, alors que personne dans le monde n’imaginait même une pandémie mondiale de coronavirus se déclarant en 2019, les services de renseignement américains avaient prédit la mise en place du Covid-19 et des restrictions de déplacement correspondantes dans tous les pays afin de freiner sa propagation. Sur la base de ce seul élément, les hypothèses selon lesquelles de telles « prédictions ésotériques » étaient clairement fondées sur une connaissance parfaite du sujet de la « prédiction » à partir des activités des nombreux bio-laboratoires secrets américains dispersés dans le monde, dont beaucoup sont apparus ces dernières années près des frontières de la Chine et de la Russie, deviennent très sérieuses.

Et cela rappelle l’expérience historique significative du génocide biologique américain dans le monde. Il suffit notamment de rappeler les couvertures de typhoïde avec des poux qu’ils ont utilisées pour exterminer le plus grand nombre possible d’Indiens. Ou les brutales opérations de ratissage de la population en Australie, qui ont été menées non sans l’aide de la propagation de maladies mortelles. Et aussi l’Opération Ranch Hand du Pentagone, qui a contaminé une grande partie du Sud-Vietnam avec le défoliant Agent Orange…

Par conséquent, la demande de Pékin aux États-Unis de fournir des informations sur les expériences menées dans les bio-laboratoires militaires américains, notamment en Ukraine et à Fort Detrick, dans le Maryland (États-Unis), semble aujourd’hui très raisonnable. « Nous espérons que les pays concernés et les États-Unis adopteront une position responsable et ouverte, commenceront à coopérer avec l’OMS et inviteront ses experts à mener des recherches scientifiques pour trouver les sources de l’origine du coronavirus aux États-Unis », déclare raisonnablement Pékin.

Et cette demande est entendue aujourd’hui non seulement de la Chine, mais aussi de nombreux autres pays, dans lesquels, ou à proximité desquels, ces dernières années, les « spécialistes » du Pentagone et des agences de renseignement américaines ont créé tout un réseau de laboratoires biologiques secrets. 200 de ces laboratoires américains de guerre biologique constituent aujourd’hui une menace directe pour plus d’une douzaine de pays. Les États-Unis ont créé des bio-laboratoires dans 25 pays du monde entier – au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie du Sud-Est et dans l’ancienne Union soviétique. Rien qu’en Ukraine, on en compte plus d’une douzaine : à Odessa, Vinnitsa, Uzhgorod, Lviv (trois), Kharkov, Kiev (également trois), Kherson et Ternopil. Plusieurs laboratoires sont ouverts près de la Crimée et près de Lougansk.

Cependant, les États-Unis ont ratifié la Convention sur les Armes biologiques en 1972, mais ont refusé d’accepter son protocole sur les mécanismes de contrôle mutuel en 2001, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier le respect de la Convention par Washington par des moyens juridiques internationaux. Washington en profite pour étendre son réseau de bio-laboratoires militaires dans le monde et leurs activités secrètes.

De temps en temps, des scandales et des litiges liés aux bio-laboratoires secrets américains éclatent dans tous les pays où ils sont situés. Et pour illustrer les problèmes, il suffit de se référer aux activités de ces « installations secrètes » des États-Unis en Ukraine.

En 2005, l’Ukraine et les États-Unis (comme, d’ailleurs, de nombreux autres pays, où se trouvent aujourd’hui les bio-laboratoires secrets américains) ont signé un accord – entre le Ministère de la Santé de l’Ukraine et le Département de la Défense des États-Unis « sur la prévention de la diffusion de la technologie, des agents pathogènes et des connaissances qui peuvent être utilisés dans le développement d’armes biologiques ». Le titre même de ce traité fait référence au « développement d’armes biologiques » ainsi qu’à la prévention de la diffusion des connaissances les concernant. Le traité stipule explicitement que si l’Ukraine reconnaît qu’une information est confidentielle, les États-Unis ne peuvent pas la publier. Et les personnes qui auront accès à ces informations agiront dans le cadre du travail avec des secrets d’État. Le fait même de ce secret en l’absence de rapports spécifiques et l’extraterritorialité réelle des laboratoires, qui ne sont même pas sous le contrôle du gouvernement ukrainien, rendent leur travail plus que suspect. Après tout, si ces laboratoires travaillent à des fins humanitaires contre des virus et des bactéries dangereux, pourquoi les informations sur ces travaux sont-elles classifiées ?

Le fait que, selon le classificateur américain, de tels laboratoires n’existent qu’en Afrique, dans certains pays d’Asie et dans les « démocraties victorieuses » – Ukraine, Géorgie et un certain nombre de pays d’Asie centrale – est également assez remarquable. Alors qu’en Europe, et aux États-Unis eux-mêmes, il n’existe aucun laboratoire de ce type. Se pourrait-il que, là où il y a une bonne base scientifique et médicale, il n’y ait pas besoin de combattre des infections dangereuses ? Ou peut-être simplement parce que l’Union européenne n’est pas officiellement un adversaire des États-Unis aujourd’hui, et que toute expérience de Washington avec des armes biologiques y serait rapidement connue et étouffée ?

Toujours est-il que ces « faux pas » avec des bio-laboratoires secrets peuvent se produire n’importe où et que les « résultats » de leurs activités peuvent jouer contre les initiateurs de ces « recherches » eux-mêmes. Depuis 2009, le journal ukrainien 2000 et un certain nombre d’autres médias ukrainiens ont écrit plus d’une douzaine d’articles sur la menace biologique américaine. Parmi eux, notamment, les protestations qui ont eu lieu dans une petite ville près de Kharkov, à Merefa, où l’on allait construire un bâtiment de laboratoire à l’Institut vétérinaire, qui a finalement été achevé en 2015 et a été surnommé « le laboratoire de la mort près de Kharkov ». La demande d’enquête sur les bio-laboratoires américains en Ukraine a été activement rejointe non seulement par les médias et les organisations publiques ukrainiens, mais aussi par les pays voisins, qui sont bien conscients des dangers de ces installations pour eux aussi.

Un autre scandale avec des bio-laboratoires américains secrets en Ukraine a éclaté en avril 2020 après que Viktor Medvedchuk se soit adressé publiquement au président et aux responsables du Ministère de la Santé, du Service de Sécurité de l’Ukraine et du premier ministre, affirmant que « 15 bio-laboratoires militaires fonctionnent en Ukraine ». Ce sujet a ensuite été repris par une autre publication ukrainienne, Strana.ua, qui a publié un article contenant une douzaine de questions au président et à d’autres responsables, ainsi qu’une demande de responsabilisation de ceux qui ont donné l’autorisation de faire fonctionner en Ukraine des « laboratoires étrangers illégitimes » qui mènent des expériences pour créer des armes biologiques, notamment sur des citoyens ukrainiens.

De nombreux médias ukrainiens se sont joints à la demande d’une enquête objective et de la fermeture des bio-laboratoires américains en Ukraine, en publiant notamment leurs documents avec des titres tels que « Les journalistes ont découvert ce que font les bio-laboratoires secrets américains en Ukraine ». En réponse, les autorités de Kiev, sur ordre explicite de Washington, ont commencé à bloquer la distribution de ces articles et même du matériel vidéo sur 1+1 Channel.

Un certain nombre de publications dans divers médias ont établi un lien entre les activités des laboratoires et l’apparition de maladies mystérieuses dans certaines régions d’Ukraine. En particulier, un virus provoquant une pneumonie hémorragique, survenu à Ternopil en 2009, ainsi qu’une épidémie de choléra en 2011. En janvier 2016, 20 militaires sont morts d’un virus de type grippal à Kharkov, plus de 200 ont été hospitalisés, et deux mois plus tard, on comptait déjà 364 décès en Ukraine. En 2017, une épidémie de botulisme s’est déclarée à Kiev et à Kherson, où des personnes sont mortes par manque de sérums (!), alors que les bio-laboratoires américains qui y opèrent prétendaient être directement chargés de lutter contre de telles pandémies. En 2012, des milliers d’Ukrainiens sont « soudainement » tombés malades de la rougeole, et la maladie est en train de revenir. En septembre 2016, une infection intestinale inconnue s’est déclarée à Ismail (région d’Odessa), qui a particulièrement touché les enfants.

Dans ces conditions, si les bio-laboratoires américains ne deviennent pas publics, ou s’ils ne ferment pas sous la pression de l’opinion publique, et dans le contexte de la négligence des États-Unis sur cette question, le monde sera sans doute confronté à l’abandon de la Convention sur les Armes biologiques de 1972. Et cela pourrait être suivi par le développement par chaque pays de ses propres armes biologiques. Mais le monde, qui a déjà payé un lourd tribut pour le Covid-19 qui a éclaté dans des laboratoires biologiques secrets, a-t-il vraiment besoin de cela ? Ou bien le monde va-t-il obliger Washington à respecter les opinions des autres pays ?

source : https://journal-neo.org

traduit par Réseau International