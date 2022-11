Les fausses infos sur l’Ukraine risquent de déclencher une guerre mondiale, insiste Ségolène Royal

L’ex-candidate du Parti socialiste à la présidentielle française Ségolène Royal a appelé à la prudence face à la diffusion de fausses informations sur la crise ukrainienne.

Les informations non vérifiées sur la chute meurtrière de missiles en Pologne ont « failli déclencher une guerre mondiale », estime l’ex-ministre française de l’Environnement Ségolène Royal. Elle appelle ainsi à plus de prudence en la matière dans le contexte des hostilités entre forces russes et ukrainiennes.

« L’Ukraine annonce des centaines de frappes tous les jours. Qui a vérifié ces informations? Après les fausses informations sur la Pologne qui ont failli déclencher une guerre mondiale, seule une information indépendante doit être relayée. Une mission de médiation, vite Paix », a-t-elle tweeté.

La veille, Mme Royal avait appelé à imposer des sanctions à l’encontre de ceux qui avaient diffusé notamment de fausses infos sur la chute meurtrière de fragments de missile en Pologne.