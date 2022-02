Les forces armées russes tentent de s’emparer de la centrale de Chernobyl

Des combats sont en cours près du dépôt des déchets nucléaires de la centrale de Tchernobyl, où les forces russes ont pénétré depuis la Biélorussie, a annoncé le conseiller du ministère de l’Intérieur Anton Guerachtchenko.

« Les membres de la Garde nationale qui protègent le dépôt opposent une résistance obstinée », a-t-il écrit sur Telegram. Cette ville est sur la route de Kiev.

« Les forces d’occupation russes tentent de s’emparer [du secteur de] la centrale nucléaire Tchernobyl », estime à son tour le président ukrainien Volodymyr Zelensky. « Nos défenseurs offrent leurs vies pour éviter que la tragédie de 1986 se répète (…). C’est une déclaration de guerre contre toute l’Europe ». L’objectif militaire des Russes dans cette ville n’est pas encore établi.

Russian occupation forces are trying to seize the #Chornobyl_NPP. Our defenders are giving their lives so that the tragedy of 1986 will not be repeated. Reported this to @SwedishPM. This is a declaration of war against the whole of Europe.

