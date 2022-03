Les forces russes détruisent une base militaire dans l’ouest du pays, qui comprend des formateurs militaires étrangers

Le ministère russe de la Défense a dévoilé le résultat de ses opérations militaires en Ukraine, confirmant la destruction d’une base militaire ukrainienne dans l’ouest du pays, abritant des formateurs militaires étrangers, a rapporté la chaine al-Mayadeen.

Le porte-parole officiel du ministère russe de la Défense, le général de division Igor Konashenkov, a déclaré que depuis le début de l’opération militaire, « 3687 installations militaires ukrainiennes ont été mises hors service ».

« Nous avons détruit 99 avions, 128 drones, 1 194 chars et autres véhicules de combat blindés, 121 systèmes de missiles à lancement multiple, 443 pièces d’artillerie et de mortiers de campagne et 991 unités de véhicules militaires spéciaux », a précisé le général Konashenkov.

Le porte-parole du ministère russe de la Défense a indiqué que « les unités des forces russes ont avancé 14 kilomètres en une journée, soulignant : « Pendant les opérations offensives, les régions méridionales de Blagodatnoy, Vladimirovka, Pavlovka et Nikolskoy sont désormais sous contrôle ».

Il a poursuivi: »Les forces de la République populaire de Lougansk ont réussi à prendre le contrôle total de la région de Borovskoy et se sont retranchées dans les régions nord de la ville de Popasnaya. À Severodonetsk, les unités ont fermé les parties est et sud de la ville ».

L’armée russe a annoncé « la libération du monastère orthodoxe de Saint-Nicolas Vassilievski, qui était occupé par le bataillon extrémiste ukrainien Aidar afin de l’utiliser comme un site pour des positions de tir ».

Le général Konashenkov a déclaré, lors d’un point de presse, que « les militants du bataillon ultra-nationaliste Aidar avaient pris en otage environ 300 civils et moines dans le monastère ».

Il a ajouté que « lors de la libération du monastère par les unités russes, certains extrémistes ont été liquidés et les autres ont été dispersés. Quant aux otages ils sont sains et saufs et les bâtiments du monastère, n’ont pas été endommagés ».

La Russie vise une base militaire abritant des formateurs militaires étrangers

Plus tôt dans la journée, des responsables locaux ont déclaré que « la Russie avait lancé une frappe aérienne sur une base militaire ukrainienne près de Lvov, dans l’ouest du pays, près de la frontière polonaise, et qui semble être l’attaque la plus éloignée vers l’ouest depuis le début de la guerre ».

L’administration militaire régionale de la ville de Lvov a déclaré, dans un communiqué, que « les forces russes avaient tiré 8 missiles sur la base militaire ».

Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiy Reznikov, a déclaré que « des formateurs militaires étrangers opéraient sur la base militaire près de Lvov ».

Le centre d’entraînement militaire est le plus grand du secteur ouest du pays et est souvent utilisé comme base d’exercices militaires conjoints avec l’OTAN, il est situé à moins de 25 kilomètres de la frontière polonaise.

Cette base comprend le « Centre international pour le maintien de la paix et la sécurité », dans lequel la Russie affirme que des formateurs militaires des États-Unis, du Canada, de la Grande-Bretagne et des pays baltes forment et entrainnent les bataillons nationalistes « Aidar » et « Azov ».

At least 35 people killed and 134 injured in Russian missile attack on military training base in western Ukraine, Lviv regional governor says Follow live updates: https://t.co/axr4WfQ50L — BBC Breaking News (@BBCBreaking) March 13, 2022

Via : Al manar