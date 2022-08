Les Français doivent se sacrifier mais la France et l’Europe ont donné 2,5 milliards à l’Ukraine pour s’armer, et ce n’est qu’un début !

Le président Macron appelait les Français, depuis Bormes-les-Mimosas, à se sacrifier pour une guerre perdue d’avance afin de servir les élites mondialistes — comme annoncé par Joe Biden le 21 mars 2022. Nous apprenons par un tweet du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères que cela fait un mois que la France et l’Europe ont déboursé 2,5 milliards € pour militariser l’Ukraine de Zelensky et de ses oligarques qui s’équipent avec de somptueux yachts. Zelensky avait demandé 5 milliards € … par mois ! L’argent étant le nerf de la guerre, le président Macron décide de le prendre à la source… dans la poche des Français. Mais comme le sadisme doit être parfait, le chef de l’État demande au peuple de contribuer à l’effort de sobriété énergétique et d’éteindre la lumière, de baisser le chauffage, la climatisation ou de pisser dans la douche afin d’économiser l’eau.

#Ukraine | Via la facilité européenne de paix, la 🇫🇷 et ses partenaires de l’🇪🇺 ont également mobilisé 2,5Md€ pour financer la livraison d’équipements militaires. — France Diplomatie🇫🇷🇪🇺 (@francediplo) August 19, 2022

