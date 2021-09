Ce mardi 21 septembre, Eric Zemmour publie donc sur son compte Twitter une vidéo dans laquelle il interpelle le président de la République, Emmanuel Macron, au sujet de la crise des sous-marins. Lui réclamant”de renoncer à la participation de la France au sommet des démocraties de Joe Biden suite à l’affaire des sous-marins australiens”.

“Il y a là une catastrophe commerciale qui a des causes liées à la fois à la société Naval Group, et à son organisation, mais aussi et surtout à l’incapacité de l’Etat Français, d’avoir vu, d’avoir diagnostiqué et d’avoir combattu les menaces.

On aurait dû avoir une batterie d’avocats pour lutter contre les querelles juridiques qu’on nous faisait dans ce pays anglo-saxon.

On aurait dû avoir des communicants pour lutter contre les fake news à l’encontre de la France.

Évidemment, un accord à 3 ne peut pas ne pas laisser de traces et nos services secrets auraient dû le savoir et alerter le Gouvernement. Certains disent, murmurent qu’Emmanuel Macron était au courant depuis juin dernier, et qu’il a attendu le moment le plus favorable pour annoncer cette catastrophe et ce camouflet que nous ont infligé nos alliés anglo-saxons”.