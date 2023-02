« Les gens savent qu’il faut travailler un peu plus longtemps », maintient Macron

Dans les allées du marché de Rungis, l’actualité a très vite rattrapé le président de la République ce mardi matin à l’aube. Interpellé notamment sur la réforme des retraites et la pénibilité, Emmanuel Macron a maintenu qu’il faut « travailler un peu plus longtemps » et s’en est remis au « bon sens des Français ».

Emmanuel Macron a bien sur été rapidement interpelé sur la réforme des retraites :

« La nuit, le froid… Il faut réussir à différencier ces situations, c’est ce qu’on fait. Et permettre aussi des reconversions. On n’est pas tous égaux devant la santé, il y en a qui vont aller au bout et d’autres pour qui ça va être plus dur. Dans l’ensemble les gens savent qu’il faut travailler un peu plus longtemps en moyenne tous parce que sinon on ne pourra pas bien financer nos retraites »

Lors de sa visite du marché d’intérêt national de Rungis ce mardi, Emmanuel Macron a affirmé à un jeune, qui l’avait interpellé sur sa complexité à boucler ses fins de mois, que le gouvernement allait tenter d’inciter les entreprises à faire «un petit geste diesel».

Après cet échange, le chef de l’État a émis le souhait que «le dialogue entre le ministère et les entreprises concernées puisse se finaliser», afin de (re)mettre en place des «ristournes à la pompe».

«Il faut accompagner nos compatriotes et en particulier celles et ceux qui travaillent», a-t-il ajouté. ».