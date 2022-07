Les Georgia Guidestones partiellement DÉTRUITES [VIDEO]

Un monument géorgien surnommé le « Stonehenge américain » et considéré par certains comme satanique a été partiellement détruit lors d’un attentat à la bombe mercredi, ont indiqué des responsables.

Le monument « Georgia Guidestones » construit en 1980, où il est noté de réduire l’humanité à 500 millions d’êtres humains sur terre vient d’exploser.

Un signe de + que « Babylone la grande », la mère des abominations, s’effondre avec son nouvel ordre mondial.

NEW – Georgia Guidestones, the monument with the inscription « maintain humanity under 500,000,000 », has been partially destroyed.pic.twitter.com/pIjcovqvKq

— Disclose.tv (@disclosetv) July 6, 2022