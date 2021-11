Les personnes qui diffusent des « Fakes News » sur les vaccins sont des « criminels », déclare le PDG de Pfizer

in

Karine Lacombe, infectiologue et épidémiologiste, se prononce en faveur d’une extension de la troisième dose de rappel du vaccin contre le Covid-19 à l’ensemble de la population. « On est nombreux à attendre l’extension de la troisième dose au-delà des catégories à risque », a affirmé sur France Inter la cheffe de service des maladies infectieuses de l’Hôpital Saint-Antoine (AP-HP). « Ce qui serait important, c’est […] More