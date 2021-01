Les prédictions des Simpson pour le 20 janvier 2021 : guerre civile 2.0 ?

Le 20 janvier 2021, les Simpson prédisent un Springfield apocalyptique.

Les Simpson vont-ils encore prédire le futur ? Dans un épisode datant du 1er novembre dernier, la ville de Springfield était à feu et à sang le jour de l’inauguration du nouveau Président en janvier 2021.

Dans l’épisode 4 de la saison 32 d’Halloween « Treehouse of Horror XXXI », Homer rêve des élections américaines. il n’est pas sûr pour qui voter, mais Lisa lui rappelle la présidence de Trump pendant quatre ans et qu’il est donc important d’agir et de voter entant que citoyen.

Une liste de titres et de détails désobligeants destinés à Trump défilent alors à l’écran, on voit ensuite Homer voter.

 

Mais avant de savoir pour qui Homer a voté, on comprend que tout cela n’était qu’un rêve. Pendant que Marge faisait son devoir civique, lui a tranquillement fait la sieste sur son hamac.

Quelques semaines plus tard, nous sommes désormais le 20 janvier, jour où est censée se dérouler la passation de pouvoir entre le président sortant Donald Trump et Joe Biden.

Springfield est plongé dans le chaos complet, des machines au service de la police sèment la terreur dans les rues, et les quatre cavaliers de l’apocalypse survolent la ville.

The Simpsons prediction for 1/20/21 pic.twitter.com/O7FfK10Dap — 222 (@yamamafav) January 6, 2021

Les prédictions des Simpson pour le 20 janvier 2021 peuvent-ils se réaliser ?

Une semaine après les évènements du Capitole, l’ambiance à Washington est très « tendue« . Des réservistes de la Garde nationale campent dans la Capitole.

Jusqu’à 20 000 réservistes de la Garde nationale vont être mobilisés pour assurer la sécurité de cette investiture.

Rappelons aussi que le FBI a publié un bulletin d’alerte informant que « des manifestations armées sont planifiées autour des capitoles des 50 États entre le 16 et le 20 janvier. Et autour du US Capitol de Washington entre le 17 et le 20.»

Lire aussi : La guerre civile devient inévitable aux USA