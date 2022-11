Le ministre de la Santé a très soigneusement évité de parler de la pénurie de médicaments (due aux délocalisations prônées par l’Union européenne), des hôpitaux qui ne chauffent plus à cause du coût de l’énergie (dû au sanctions contre la Russie) et de la pénurie de personnel soignants, alors que des non-vaccinés restent suspendus.