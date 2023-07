Les réchauffistes en sueur : les températures record s’effondrent !

Adieu records à 50 degrés ou presque en France – disons en Italie mais c’est presque chez nous –, le climat a joué un mauvais tour ce lundi 24 juillet 2023 aux troupes réchauffistes : 16 degrés à Brest ce matin ! Mais on est où, là, à Vladivostok ?

La Chaîne Météo, d’ailleurs pas forcément en pointe dans le réchauffisme , est obligée de titrer « Changement radical de temps », ce qui est un peu, ben, la définition de la météo, très changeante sous nos latitudes.

Ce lundi 24 juillet annonce un changement de temps avec le retour du régime océanique, accompagné de nuages, d’averses, d’orages et d’un début de baisse de la température, à quelques exceptions près.

Pour une fois, il faut bien se plier au réel, la carte n’est plus ni orange ni rouge :

Demain #lundi, le parapluie et l'imperméable seront de rigueur. Attention aux #orages ! https://t.co/HqReIItYuv — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) July 23, 2023

L’andouille de la semaine, c’est Maxime Combes, qui nous avait promis un dôme de chaleur (près de 50 en Italie et jusqu’à 44 en Grèce), et qu’on n’entend plus ce lundi 24.

Cet incroyable dôme de chaleur à venir sur la Méditerranée, 40°C en FR, 45°C en IT, 50°C au Maghreb, vous est offert par l'industrie fossile Nommons-le "dôme de chaleur #TotalEnergies n°1" pour ses investissements massifs maintenus dans le gaz et pétrole#NommerlesResponsables pic.twitter.com/Wqh5A8gb0U — Maxime Combes (@MaximCombes) July 16, 2023

Heureusement, si l’on peut dire, il reste la Grèce et sa sécheresse record qui provoque des incendies, incendies qui déplacent les vacanciers comme de vulgaires migrants. Les salariés français, qui vont en général en Grèce parce que c’est le tiers-monde de l’Europe (merci l’UE), témoignent de leur souffrance parce que vacances à l’eau :

Ce sont donc les vacances de l’horreur, et en plus un requin peau-bleue a été aperçu sur une plage des Pyrénées-Orientales, ce qui a bloqué la baignade pendant 30 longues minutes. Si maintenant la psychose du requin s’ajoute à celle du réchauffement…

La baignade a ensuite été ré-autorisée, mais à 3 mètres du rivage.

🇫🇷🦈FLASH – Un requin a été aperçu au large du Barcarès, en Méditerranée. Évacuation en cours. (témoins) pic.twitter.com/2W8n2xwEJw — AlertesInfos (@AlertesInfos) July 23, 2023

C’est vraiment l’été des évacuations. Qu’est-ce que les Français ont fait au bon Dieu pour mériter ça, les vacances de migrants en Grèce et les requins affamés sur nos plages ?

Mais il y a pire que les squales qui montent la garde au large : les requins des plages marseillaises, qui volent les bronzeurs et qui harcèlent les filles presque nues ! Comment est-ce possible ? Heureusement, il y a une appli.

Que faire, face aux canicules qui gâchent nos vacances ensoleillées ? Eh bien figurez-vous qu’on a retrouvé Cécile Thibert, la grande scientifique du Figaro qui donnait des leçons au médiocre Pr Raoult. Dans un article datant du 16 juin 2022 et mis à jour le 19 juillet 2023, elle nous révèle « les méthodes vraiment efficaces pour l’affronter ». La canicule, pas Raoult !

L’article est remarquable de justesse et de scientificité. Voici, dans l’ordre, la méthode du Pr Thibert, experte en refroidissage :

1 – Buvez… Mais pas n’importe quoi !

C’est sans doute le plus important des conseils. Il faut s’hydrater régulièrement, sans attendre d’avoir soif.

2 – Bien gérer les ouvertures de son logement

C’est un grand classique. En cas de fortes chaleurs, il faut garder les fenêtres et les volets exposés au soleil fermés afin d’éviter que la chaleur ne pénètre dans les pièces. En revanche, côté ombragé, il est conseillé de les ouvrir si cela permet de faire des courants d’air. Astuce supplémentaire : faire pendre une serviette de bain humide aux fenêtres exposées au nord pour que l’évaporation refroidisse l’atmosphère.

3 – Climatisation faite maison et vêtements en coton

Plutôt que d’acheter un système de climatisation, cher, énergivore et responsable d’une hausse supplémentaire de la température dans les villes, optimisez votre ventilateur ! Des bouteilles d’eau congelée ou un sac de glaçons placé devant votre appareil vous apportera fraîcheur et humidité.

4 – Manger léger

Transpirer implique forcément de perdre de l’eau et des minéraux. Pertes qui doivent être rapidement compensées pour assurer le bon fonctionnement de l’organisme. Les fruits et légumes, naturellement riches en eau et en minéraux, permettent cela.

5 – Limitez au maximum votre activité physique

Mieux vaut reporter votre séance de sport, de jardinage ou de bricolage aux heures les plus fraîches de la journée.

Avec Cécile, la canicule, comment veux-tu qu’elle recule pas ?

