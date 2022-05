Les sanctions européennes bénéfiques : Le PIB de la Russie bat des records, il n’a jamais été aussi florissant !

La Femen Inna Chevtchenko n’en revient toujours pas et s’étonne sur sa page twitter « Comment est-ce possible ? » Pourtant la réalité est bien là : Janis Kluge « Nouvelles données ! Les revenus pétroliers et gaziers de Russie ont atteint un nouveau record en avril. 1 800 milliards de roubles en un seul mois, après 1 200 milliards en mars. Après seulement 4 mois, le budget de la Russie a déjà reçu 50 % des revenus pétroliers et gaziers prévus pour 2022 (9,5 billions). »

