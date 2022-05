Les soldats israéliens attaquent le convoi funèbre de la journaliste d’Al Jazeera

La police israélienne a attaqué, vendredi, des Palestiniens qui s’apprêtaient à dire adieu à la journaliste palestinienne tuée par balle, Shireen Abu Akleh, alors qu’ils quittaient l’hôpital français dans le quartier de Sheikh Jarrah, à Jérusalem-Est.

Des milliers de Palestiniens tentaient de sortir de l’hôpital en portant le corps de la défunte, en scandant des slogans nationaux et en brandissant des drapeaux palestiniens, au milieu de tirs de grenades assourdissantes et d’agressions visant à les dissuader.

Des images stupéfiantes où l’armée israélienne a demandé aux gens s’ils étaient chrétiens ou musulmans « Si vous êtes musulman, vous n’étiez pas autorisé à entrer. » Les palestiniens voulaient accompagner la journaliste chrétienne avant les funérailles dans la vieille ville de Jérusalem-Est occupée.

« The Israeli army is asking people if they are Christian or Muslim. If you’re Muslim you weren’t allowed in. » – @ajimran

Israeli occupation forces are attacking Palestinians during the funeral of killed Al Jazeera journalist Shireen Abu Akleh. pic.twitter.com/Xq3VkeOCqn

— Al Jazeera English (@AJEnglish) May 13, 2022