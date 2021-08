Les talibans* ont commencé à envahir Kaboul, a annoncé le ministère afghan de l’Intérieur. Il s’agit de la dernière grande ville encore aux mains du gouvernement.

Ce dimanche 15 août, après s’être emparés de la ville de Jalalabad, dans l’est du pays, les talibans* ont commencé leur avancée vers la capitale afghane, selon une déclaration du ministère de l’Intérieur. En quelques jours, ils ont envahi la majeure partie du pays, laissant seule Kaboul sous le contrôle du gouvernement afghan.

الله أكبر

The current situation of the American Embassy in Kabul #Afghanistan #Afghan_lives_matter #AfghanistanBurning pic.twitter.com/IjT9NIpZiI

