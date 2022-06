Les vers ronds, comment s’en débarrasser?

Les nématodes ou les vers ronds

Les maladies parasitaires sont liées à des parasites qui viennent infecter un organisme quelconque appelé hôte, tels que le chien, le chat ou même un être humain. Divers parasites peuvent infecter l’homme, ce sont des petits êtres qui appartiennent au règne animal, bactérien, végétal ou mycosique. Ceux-ci vivent, se nourrissent, se reproduisent et peuvent causer des troubles plus ou moins graves chez leur hôte, ils se logent dans le système digestif (intestin), respiratoires (poumons) ou dans le système nerveux. On peut distinguer 2 types de vers: les vers plats et les vers ronds. Aujourd’hui, nous allons nous concentrer sur les vers ronds.

Ascaris:

Il s’agit d’un parasite intestinal et d’un des plus grands qui peut infecter l’être humain. C’ est la plus grande cause de mortalité infantile dans les pays en voie de développement.

La transmission est de type inter-humaine. C’est-à -dire, ces vers produisent des œufs dans les intestins d’un patient infecté, qui va les rejeter à travers des selles. Les œufs risquent alors de souiller de l’eau et de la nourriture (tels que les fruits, les légumes…), et de contaminer une personne qui les consommerait.

L’ascaris adulte ressemble à un ver de terre commun, il peut atteindre plusieurs dizaines de centimètres et évolue dans l’intestin grêle sans pour autant abîmer la muqueuse intestinale. Il finit par disparaître spontanément après un ou deux ans.

Dans la plupart des cas, il ne cause pas de troubles graves. Cependant, lorsqu’une grande quantité de vers sont présents dans l’intestin, une occlusion peut arriver à se produire, avec des conséquences extrêmement sévères, surtout chez l’enfant. Le ver peut aussi migrer vers le pancréas et la vésicule biliaire, et bloquer les voies d’écoulement.

L’ankylostome

Ce parasite vit dans le duodénum (la partie initiale de l’intestin grêle). On le retrouve bien souvent dans les contrées chaudes et humides, comme les tropiques, où les œufs bénéficient d’un environnement propice pour se transformer, dans le sol, en larves microscopiques.

La contamination se produit essentiellement à travers la peau lorsqu’elle entre en contact avec le sol humide (comme par exemple: être pieds nus dans la boue), mais le ver peut aussi être ingéré comme le parasite précédent (aliments souillés). L’ankylostome adulte mesure quelques centimètres et s’accroche avec sa bouche à la muqueuse de l’intestin grêle pour en sucer le sang. De plus, il existe une complication comme l’anémie, qui menace surtout les enfants et les femmes enceintes.

L’oxyure

Nous retrouvons ce parasite bien souvent chez l’enfant. Adulte, il ne mesure que quelques millimètres. Il est très actif le soir, lorsque les femelles migrent vers l’anus pour y déposer leurs œufs, ce qui provoque des démangeaisons intenses chez le sujet. Les troubles intestinaux sont assez fréquents. Très collants, les œufs peuvent s’accrocher sous les ongles des mains, avec un risque réel de ré-infestation si l’on porte ses doigts à la bouche. Les objets usuels, le linge et les vêtements peuvent également être contaminés.

Le mode principal de transmission renvoie donc à une mauvaise hygiène, en particulier des mains.

Comme vous avez pu le constater, les symptômes sont bien divers: démangeaisons anales, surtout le soir, irritabilité, insomnies, cauchemars, irritation vulvaire et même cystite chez les petites filles. Maintenant que vous savez tout sur ces vers ronds, il est grand temps de s’en débarrasser une bonne fois pour toute!

Le traitement le plus efficace pour lutter contre les vers ronds

Le Stromectol achat en ligne est un des principaux traitements pour traiter les infections parasitaires par les vers parasites et les ectoparasites. Ce médicament contient de l’ivermectine, un anthelminthique qui est utilisé pour le traitement des maladies parasitaires. Nous le trouvons en comprimés de 3 mg qui agit sur le système nerveux du parasite sans affecter les mammifères.

Ce traitement est bien souvent utilisé pour traiter la strongyloïdose, une infection qui est causée par le nématode parasite. Une infection qui se produit par le contact direct avec le sol contaminé et les vers pénètrent dans notre circulation sanguine et vont vers les poumons. Puis, ils vont vers d’autres parties du corps et infectent l’hôte. Le sujet observe une éruption cutanée sur le pied, des symptômes gastro – intestinaux (tels que la diarrhée, douleurs abdominales, nausées et vomissements). Une infection grave peut se propager dans tous les organes.

Ce médicament peut être également utilisé pour le traitement de la filariose lymphatique (transmis par les moustiques Wuchereria) ou même, la gale.

Avant d’utiliser ce médicament, il est important de connaître les contre indications de ce dernier:

Être enceinte ou allaiter

Etre allergique au principe actif: ivermectine.

Souffrir d’asthme

Avec une infection avec des vers microfilaires

Prendre des médicaments qui interagissent avec le Stromectol (citrate de diéthylcarbamazine ou la warfarine.

Vous pouvez demander conseils à votre médecin afin de connaître les différentes instructions. Il est recommandé que toute la famille prenne le traitement en même temps.