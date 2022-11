« L’euro est à l’origine de la paupérisation des Français… » François ASSELINEAU balance TOUT

« L’euro est à l’origine de la paupérisation des Français parce que nous avons la même monnaie que l’Allemagne, sans avoir la même compétitivité que l’économie allemande. »

C’est ce que déclare François Asselineau, le samedi 13 novembre 2021, lors du salon Made In France.

Si je vous en parle, c’est parce que M. Asselineau est un spécialiste des questions monétaires et économiques…

Il a passé plus de 25 ans à l’Inspection Générale des Finances, après sa sortie d’HEC et de l’ENA…

Il a accompagné le président Chirac lors de ses voyages pour être son conseiller économique et monétaire…

Il a même été délégué général à l’intelligence économique au ministère de l’Économie et des Finances sous Nicolas Sarkozy…

Alors franchement, comment ignorer les analyses d’un homme qui a étudié les dossiers monétaires au plus haut sommet de l’État depuis 35 ans ?

Comment ignorer les travaux d’un homme qui prouvent que l’euro est une monnaie condamnée à s’effondrer et à ruiner des millions d’Européens ?

J’ai rédigé un message pour vous expliquer toute son analyse et la gravité de la situation.

Il est garanti 100% authentique et sans langue de bois.

Lisez-le et découvrez ce que nos dirigeants et les médias vous cachent depuis plus de 20 ans !

Cliquez ici pour lire mon message.

Amicalement,

Philippe Béchade,

Rédacteur en chef de « La Lettre des Affranchis »