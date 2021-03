L’ex Directeur du renseignement national de Donald Trump vient de déclarer sur Fox News que les OVNIS existent

Les États-Unis ont la preuve que des ovnis franchissent le mur du son sans provoquer un bang supersonique et effectuent des manœuvres impossibles avec les technologies connues, a révélé l’ancien directeur du renseignement national.

John Ratcliffe, qui a été le directeur du renseignement national de Donald Trump, a déclaré que de nombreux incidents n’ont toujours pas d’explication facile.

‘Il y a beaucoup plus d’observations que celles qui ont été rendues publiques’, a déclaré Ratcliffe à Fox News.

« Certains d’entre eux ont été déclassifiés. »

Et quand nous parlons d’observations, nous parlons d’objets qui ont été vus par des pilotes de la Navy ou de l’Air Force, ou qui ont été repérés par l’imagerie satellite et qui effectuent des actions vraiment difficiles à expliquer. Des mouvements difficiles à reproduire avec notre technologie.

Wow. Maria Bartiromo gets former DNI John Ratcliffe to talk about UFOs ahead a deadline for the government to disclose what it knows about them…

« Usually we have multiple sensors that are picking up these things…there is actually quite a few more than have been made public » pic.twitter.com/qu4VlzrZw1

— Daniel Chaitin (@danielchaitin7) March 19, 2021