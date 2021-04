L’exécutif envisage de faire vacciner des célébrités pour redorer l’image du vaccin AstraZeneca

Pour redorer l’image du vaccin AstraZeneca, l’exécutif met le paquet. Mardi 20 avril, lors d’une réunion à l’Élysée, un des sujets sur la table était comment faire changer d’avis les réticents « AstraZenekiens ». Et Jean Castex, lors de cette réunion, a eu une idée. Et si on faisait un plan de communication ? Et si on mobilisait des personnalités, des stars, des icônes pour inciter les plus de 55 ans à se faire vacciner ? Comme l’Amérique a réuni ses anciens présidents, ou comme Mariah Carey, Britney Spears qui font des vidéos pour dire qu’elles sont vaccinées.

Et alors, il a pensé à qui, Jean Castex ? Sheila, 75 ans ! Jean Castex, en grand fan de Sheila, a proposé son nom pour être égérie de cette campagne. Je vous préviens donc : si les négociations aboutisent, on n’est pas à l’abri d’avoir Comme les rois mages pour chauffer la salle avant la conférence de presse.

En featuring, Jean Castex. Et Jean-Michel Blanquer qui arrive à cloche-pied parce qu’il est pas redescendu depuis son expérience marelle mercredi dans une école francilienne.

Bon, qui d’autre qui d’autre pour la com AstraZeneca ? On a donc poussé l’investigation pour découvrir les autres guests envisagés : Mimie Mathy, Nikos Aliagas, et Arthur. TF1 aurait même obtenu le droit de diffuser les vaccinations filmées de plusieurs stars de la chanson et du petit écran. Moi, je sens que ça va finir en émission tout ça, en prime time :AstraZeneca pour tout le monde en direct.

Quelques réactions, pour voir, sur les réseaux sociaux:

Ça va probablement relancer la carrière de Sheila plutôt que celle de l’AstraZeneca. https://t.co/xPTwR3h4cF — Michaël (@mimiryudo) April 21, 2021

Source