Plusieurs milliers de personnes ont manifesté ce mercredi après-midi dans les rues de Paris, pour protester contre les annonces du chef de l’Etat sur la vaccination et le pass sanitaire.

« Contre la dictature », « contre le pass sanitaire », pouvait-on entendre dans les rangs de la manifestation. Plusieurs milliers de protestataires ont participé à un rassemblement non déclaré place de la République en début d’après-midi, avant de remonter le boulevard Saint-Martin et d’être stoppés par la police, scandant notamment « liberté », « liberté ».

NOW – People chanting « Liberté » in Paris as they protest against mandatory vaccinations of health care workers and vaccination passports on Bastille Day (#14Juillet), a national holiday in France.pic.twitter.com/YrP4l0tXwy

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) July 14, 2021