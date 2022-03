L’incroyable vidéo du premier missile hypersonique utilisé par la Russie en Ukraine

La Russie a déclaré avoir tiré un missile air-sol aérobalistique hypersonique pour la première fois au cours de l’invasion de l’Ukraine qui dure depuis trois semaines, détruisant un bunker d’armes dans la région sud-ouest du pays, selon Bloomberg.

Le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konashenkov, a déclaré lors d’un briefing quotidien que le missile hypersonique Kh-47M2 Kinzhal (également connu sous le nom de « dague ») a frappé vendredi un entrepôt souterrain contenant des roquettes et des munitions dans le village de Deliatyn, dans la région d’Ivano-Frankivsk.

Bloomberg ne peut pas vérifier de manière indépendante les affirmations de la Russie concernant l’utilisation du Kinzhal en Ukraine.

L’Ukraine n’a pas signalé d’attaque russe contre l’installation militaire pendant la nuit et n’a pas immédiatement commenté les affirmations de la Russie. Il n’y a pas non plus de mention d’explosions sur les médias sociaux, bien que frapper un « grand stockage souterrain » de munitions serait bruyant. Bloomberg News ne peut pas vérifier de manière indépendante les rapports de la Russie.

Si le Kinzhal a été utilisé, il se déplace à la vitesse de Mach 10 (soit environ 7 672 mph) dans une trajectoire de vol imprévisible, ce qui le rend presque impossible à abattre pour les boucliers de défense antimissile les plus avancés.