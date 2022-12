L’influenceur Andrew Tate a été interpellé et placé en garde à vue

La nuit dernière, l’ancien champion de kickboxing Andrew Tate et son frère ont été arrêtés par la police roumaine. Ils ont été interrogés dans le cadre d’une enquête sur une affaire de traite d’être humains.

La police s’est rendue dans une villa où Andrew Tate et son frère Tristan séjournaient jeudi pour arrêter les frères britanniques pour enlèvement et viol, ont déclaré des sources judiciaires au journal.

Les frères auraient détenu deux jeunes femmes, une Américaine et une Roumaine, à l’intérieur de la villa contre leur gré en avril, où elles auraient été soumises à «des violences physiques et à la coercition mentale», a rapporté le «Daily Mail».

BREAKING: Andrew Tate and brother Tristan arrested in Romania in human trafficking probe pic.twitter.com/b5eaZrErAb

