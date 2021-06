Lors du Journal de France 2 à 13h, le docteur Damien Mascret fait une révélation des plus surprenantes concernant l’Institut Pasteur qui préconise de confiner seulement les non-vaccinés, de restreindre les libertés à ceux qui ne se soumettent pas à la dictature sanitaire.

« Là où l’Institut Pasteur met un petit peu une bombe dans le débat public, c’est qu’elle nous dit que si on prend ces mesures de restriction uniquement sur des personnes qui ne sont pas vaccinées on aura la même efficacité que si on les intègre à toute la population. Donc, confiner les personnes non-vaccinées mais pas les autres. »

Via : lemediaen442