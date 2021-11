L’Iran raconte comment il a avorté le piratage par l’US Navy d’une cargaison de pétrole en mer d’Oman [VIDEO]

Le rappeur et acteur Ice Cube a renoncé au tournage de la comédie Oh Hell No, car les producteurs lui demandaient de se faire vacciner. Plusieurs célébrités outre-Atlantique se sont déjà retrouvées dans des situations similaires. Selon le site spécialisé The Hollywood Reporter, Ice Cube, O’Shea Jackson de son vrai nom, devait toucher 9 millions […] More