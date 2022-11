L’Italie arrête les livraisons d’armes à l’Ukraine

Rome gèle le décret de la livraison des armes à l’Ukraine.

« Il n’y a actuellement aucun nouveau décret à l’étude pour envoyer des armes à l’Ukraine », souligne le quotidien italien Il Messaggero citant un message du Palazzo Chigi [bureau de la Première ministre italienne) et du ministère italien de la Défense.

« Malgré les rumeurs de ces derniers jours, déclenchées par la demande pressante du président Volodymyr Zelensky pour de nouveaux systèmes de défense aérienne pour lever une barrière contre les bombardements russes de Kiev et d’autres villes ukrainiennes, Rome gèle les nouveaux approvisionnements », continue le média italien : « L’opération d’armement en Ukraine est en stand-by, assurent plusieurs sources gouvernementales ».

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kouleba a demandé au ministère des Affaires étrangères Antonio Tajani « des systèmes de défense aérienne », mais la livraison des missiles antiaériens sol-air sophistiqués SAMP-T et très coûteux et l’Italie dispose de peu de batteries de missiles de ce type. Et, s’il en livrait quelques-uns à Kiev, elle risquerait de perdre son système de défense. D’où quelques perplexités, fait savoir Il Messaggero.

Le ministère italien de la Défense met le doigt sur un deuxième problème : le nouveau décret serait le sixième depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine en février. Et, Rome n’a pas encore livré tous les armements assignés à Kiev avec les quatrième et cinquième arrêtés interministériels. « Il faut donc terminer le travail, avant d’en affronter un nouveau… », racontent-ils à la Défense.

Le gouvernement italien clame vouloir définir le calendrier et les armes à destination de l’Ukraine avec les alliés de l’OTAN.