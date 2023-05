L’OMS pousse à la « masturbation durant la petite enfance » et à questionner le genre dès 4 ans

Le recentrage de l’Organisation mondiale de la santé sur les préconisations d’« éducation sexuelle » pour les établissements scolaires, visant les enfants dès l’âge de quatre ans, provoque des réactions négatives.

Comme l’a rapporté le Daily Mail, les préconisations de l’OMS veulent que les enfants âgés de moins de quatre ans soient encouragés à « poser des questions sur la sexualité » et à « explorer les identités de genre ».

Le rapport de 68 pages, paru sous le titre Standards For Sexuality Education in Europe, appelle également à donner des informations aux bambins sur « la satisfaction et le plaisir de toucher son propre corps, la masturbation durant la petite enfance ».

Le document de politique « éducative » affirme qu’entre l’âge de quatre et six ans, les enfants devraient « parler de sujets sexuels » et « consolider leur identité de genre ».

Ce document affirme également que la sexualité est présente dès la naissance, et énonce que « dès la naissance, les bébés apprennent la valeur et le plaisir du contact corporel, de la chaleur et de l’intimité. Peu après cela, ils apprennent ce qui est « propre » et ce qui est « sale » et ajoute qu’ »en d’autres termes, ils s’engagent dans l’éducation sexuelle » ».

L’OMS a affirmé à des journalistes : « Nos préconisations reflètent des faits psychologiques établis sur la base de décennies de recherche. »

Mark Dolan, journaliste pour GB News qui couvre ce sujet, a qualifié ce développement de « malsain » et a exhorté l’OMS à « aller en enfer ».

'The WHO guidance says that “sexuality education starts from birth”. If you don't think that’s sick, then I can't help you. The World Health Organisation can go to hell.' Mark Dolan slams WHO's stance on four-year-olds learning about sex, masturbation and gender identity. pic.twitter.com/S61ezjGYsS — GB News (@GBNEWS) May 14, 2023

Les préconisations de l’OMS affirment que « l’éducation à la sexualité commence dès la naissance ». Si vous ne trouvez pas cela malsain, je ne peux rien pour vous. L’Organisation mondiale de la santé peut aller en enfer.

Mark Dolan démolit la prise de position de l’OMS sur l’apprentissage de la sexualité, la masturbation et l’identité de genre à des enfants de quatre ans.

Laura Anne Jones, ministre virtuelle de l’Éducation de l’Écosse, a appelé à l’Organisation mondiale de la santé à « révoquer ces conseils sans attendre » et les a qualifiés de « dérangeants ».

Jones a exhorté : « Nous devons mettre un coup d’arrêt à cet appel à cette nuisible idéologie du genre dans l’enseignement, en Écosse et au Royaume-Uni, dès à présent. »

Le groupe de défense Safe Schools Alliance a également appelé à une « enquête d’urgence » sur les liens potentiels entre ces préconisations et les politiques d’enseignement suivies par le Royaume-Uni.

« Nous trouvons extrêmement préoccupant que l’ONU et l’OMS promeuvent une approche qui est expérimentale, non-scientifique, et semble s’aligner sur les travaux de personnages et d’organisations sans éthique, parmi lesquels on trouve ceux qui promulguent l’acceptation de la pédophilie », a récemment affirmé l’organisation.

« Nous les appelons à revoir leurs standards pour s’aligner sur une approche consistant à commencer par défendre les enfants, tout en leur permettant de développer une compréhension de la sexualité saine et adaptée à leur âge », poursuit-elle.

Ce développement fait suite à la publication par deux institutions membres de l’ONU d’un rapport établissant un calendrier visant à décriminaliser toute activité sexuelle « consentie », y compris entre adultes et mineurs.

The World Health Organisation ( W.H.O ) is mainly funded by Bill Gates and his Foundation.

This organisation has put out guidance on teaching sexuality and sex education to INFANTS… Who was Bills best pal again?.. 🏝️ — Adam Brooks 🇬🇧 (@EssexPR) May 14, 2023

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) est principalement financée par Bill Gates et sa fondation.

Cette organisation a publié des préconisations visant à enseigner la sexualité à des BAMBINS…

Rappelez-moi qui était le meilleur ami de Bill ?

