L’OTAN attaquera la Russie, sauf si…

Il ne fait désormais aucun doute que l’OTAN, en tant que courroie de transmission des États-Unis, attaquera la Russie. La raison n’en est pas l’Ukraine, dont Biden et ses complices se fichent complètement, mais la décision de la Russie de vendre ses ressources naturelles non plus en dollars, mais en roubles. C’est exactement ce que Khadafi voulait faire, on connait le résultat : Après avoir été montré du doigt pendant des années, accusé (peut-être bien à raison d’ailleurs…) de sponsoriser des groupes terroristes, les États-Unis sont passés aux actes et le régime de Khadafi a été renversé, Khadafi lynché par la foule… et le pétrole lybien est maintenant payé en dollars, comme avant. Que la Lybie soit ensuite tombée dans le chaos total n’a aucune importance pour eux, ce qui était vital c’est que le dollar continue a être la monnaie de référence dans les échanges mondiaux.

Et ceci est encore vital pour les États-Unis ! C’est pour cela que suite à l’annonce de Vladimir Poutine que désormais les ressources naturelles de la Russie devront être payées en roubles, il ne fait plus aucun doute que ce n’est qu’une question de temps avant que l’OTAN ne trouve un prétexte pour attaquer la Russie.

Le prétexte justement, il est déjà là : Biden lui-même a prévenu que l’OTAN « interviendrait » si la Russie employait « des armes de destruction massive ». En vue non pas les armes nucléaires (quoique…) mais les armes chimiques dont, justement, les forces russes ont découvert des stocks dans des laboratoires ukrainiens… montés et financés par les américains. Biden ne fait donc que renverser les choses en accusant la Russie alors que c’est lui qui en fabriquait. Pour les utiliser ? Nul ne sait, mais on peut se poser des questions…

Mais il faut d’abord faire chauffer un peu la situation au niveau mondial. L’Ukraine pour les américains c’est loin, ce n’est qu’un petit point sur la carte et ils s’en fichent. Alors Biden a eu une brillante idée: Avertir que « les russes » vont déclencher des cyberattaques mondiales. Quand ils n’auront plus ni électricité ni gaz dans leurs villes parceque des « hackers russes » auront piraté les systèmes, les américains comprendront qu’il faut abattre la « Russie de Poutine ».

Il sera alors temps d’organiser une attaque à l’arme chimique ou biologique, c’est facile à faire en Ukraine où CIA et MI6 sont chez eux. Ils choisiront une ville pour y répandre leurs virus, laisseront quelques indices « prouvant » que la Russie a fait le coup, et les choses seront alors claires : Oui, il faut en finir avec la « Russie de Poutine ».

L’OTAN interviendra alors « à regret mais avec détermination pour sauver le monde ». Selon les méthodes américaines, ça commencera sans doute par des bombardements massifs non plus sur les troupes russes en Ukraine mais sur les infrastructures de la Russie, les forces russes détruiront alors la quasi-totalité de la flotte américaine avec quelques missiles hypersoniques bien placés, elles détruiront quelques unités militaires sur le territoire américain avec les mêmes missiles, et ensuite… On verra !

Et quand Biden se rendra compte que la « Russie de Poutine » n’est ni « la Russie d’Eltsine » qui laissait bombarder la Serbie ni la Lybie ni l’Irak, il sera trop tard. Simplement car, comme l’a rappellé Vladimir Poutine il y a 2 jours, l’arme nucléaire sera employée si l’existence même de la Russie est menacée. Certains d’ailleurs en Russie actuellement se disent, en privé, favorables à des frappes nucléaires de faible intensité, pour faire cesser les livraisons d’armes de l’OTAN à l’Ukraine. Ils pensent que ceci provoquera un choc (assurément…) et devrait dissuader l’OTAN de poursuivre l’armement de l’Ukraine.

Mais on peut aussi imaginer que ce soient les États-Unis qui, voyant les armes russes quasiment invincibles, décide de frappes nucléaires, au départ restreintes sur certains objectifs militaires. Dans leur histoire les États-Unis n’ont eu guère de scrupule, que ce soit à Dresde avec des tapis de bombes au napalm, au Japon avec les armes nucléaires, au VietNam avec le napalm et les armes chimiques, etc etc.

La seule chance pour éviter ceci serait que l’OTAN disparaisse, et pour cela il faut que les pays d’Europe se soulèvent et renversent leurs gouvernements actuels. Certains en Russie commencent à envisager certaines « manipulations » dans ce but, dont l’une consisterait à pousser les fortes populations immigrées à se soulever et renverser les gouvernements en France, Italie, Grande Bretagne et Allemagne. Ces 4 pays principaux une fois dans le chaos, l’OTAN disparaitrait d’elle-même et les États-Unis sans l’OTAN ne sont pas à même d’organiser une guerre contre la Russie.

En attendant, sur le terrain et malgré les « analyses » des « spécialistes » qui se succèdent dans les media occidentaux, l’opération Russe suit son cours : Le sud de l’Ukraine est libéré, il ne reste que quelques unités ukrainiennes qui résistent, elles sont décimées ou capturées au fur et à mesure. Reste la question d’Odessa, il est fortement possible qu’un débarquement russe y ait lieu dans les prochains jours. Kiev est encerclé, et les forces russes détruisent maintenant les infrastructures militaires et stratégiques de l’Ukraine. Par exemple l’ensemble des réserves d’essence afin que les unités ukrainiennes ne puissent plus se ravitailler. L’armée ukrainienne est maintenant scindée en plusieurs parties ne pouvant pas communiquer entre elles, leurs munitions s’épuisent et le moral des combattants est en berne, beaucoup désertent ou se rendent aux forces russes. 3 camps d’entrainement des « volontaires étrangers » ont été détruits, et par la même occasion dans au moins l’un d’entre eux un énorme stock de matériel fraichement livré par l’OTAN…

Zelenski continue à faire la danse du ventre devant les européens qui ne se rendent pas compte qu’en fait il signe l’arrêt de mort de l’Ukraine et de ses soldats. Il pense qu’en entrainant l’OTAN dans la guerre, il aura gagné. Mais ce pauvre idiot n’a pas compris qu’en fait, la décision est déjà prise : L’OTAN entrera en guerre.

Pas en son nom, pas au nom de Zelenski, mais au nom du dollar.

• https://boriskarpov.tvs24.ru

source : Rusreinfo