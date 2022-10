L’OTAN en sueur : la Russie mobilise le Belgorod, équipé des « torpilles de l’Apocalypse »

Sous-marin le plus long de l’océan, le Belgorod, livré à la marine russe début juillet, serait actuellement immergé dans les eaux arctiques après une possible implication dans le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2, selon La Repubblica.

L’Otan craint que la prochaine mission du Belgorod, long de 184 m pour 18 m de largeur et 9 de hauteur, soit de tester les surpuissantes torpilles Poseidon, également connues sous le nom de « torpilles de l’Apocalypse ». Ces dernières mesureraient 24 m de long, 2,5 m de diamètre pour un poids d’environ 100 tonnes.

Video of the Russian navy belgorod submarine which just sailed for the first time. #submarine #navy@CovertShores pic.twitter.com/wZDa870UJi

— K-560 (@K560s) June 26, 2021