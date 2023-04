Loukachenko recadre Macron sur la prolifération nucléaire, les journalistes de LCI s’en amusent !

Lors d’une récente déclaration, le Président biélorusse Alexandre Loukachenko a répondu aux accusations de prolifération nucléaire portées par le Président français Emmanuel Macron en les qualifiant de «bla-bla». Selon lui, le dirigeant français aurait dû mieux se renseigner avant de parler.

À Pékin, le Président français Emmanuel Macron a appelé à ce qu’il n’y ait pas de déploiement d’armes nucléaires en dehors des territoires des États, en particulier en Europe, et a rappelé la Russie à ses devoirs suite à sa décision de déployer des armes nucléaires tactiques en Biélorussie. Cependant, le Président biélorusse, Alexandre Loukachenko, rappelle que les États-Unis entreposent des ogives nucléaires en Europe depuis 1950 et qu’il en reste actuellement une centaine réparties sur six bases dans cinq pays européens : la Belgique, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas et la Turquie. Un retour de bâton qui amuse les commentateurs de LCI.