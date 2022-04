Voici un extrait (février 2022) de notre entretien — bientôt en ligne — avec Lucien Cerise. Spécialiste de l’ingénierie sociale, il nous explique la possibilité pour le peuple français de mettre fin à tout l’arsenal juridique mis en place depuis mars 2020 par le président Macron et son gouvernement :

« On peut refaire une bonne réinitialisation et revenir au statu quo ante, c’est-à-dire revenir avant mars 2020, c’est possible si on gagne ! »