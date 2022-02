L’Ukraine est prête à discuter de neutralité avec Moscou, selon Zelensky

Accusant l’Occident de laisser l’Ukraine seule face à Moscou, le président Volodymyr Zelensky a déclaré vendredi qu’il n’avait pas peur à discuter de neutralité et de la fin de l' »invasion » russe, mais qu’il aurait besoin de garanties de sécurité pour le faire.

S’exprimant aux premières heures de la matinée depuis Kiev, M. Zelensky a déclaré qu’il avait contacté ses « partenaires » en Occident pour leur dire que le sort de l’Ukraine était en jeu.

« Je leur ai demandé – êtes-vous avec nous ? » a déclaré M. Zelensky. « Ils ont répondu qu’ils sont avec nous, mais qu’ils ne veulent pas nous prendre dans l’alliance. J’ai demandé à 27 dirigeants européens, si l’Ukraine sera dans l’OTAN, je leur ai demandé directement – tous ont peur et n’ont pas répondu. »

« Nous avons été laissés à nous-mêmes. Qui est prêt à faire la guerre pour nous ? Honnêtement, je ne vois personne. Qui est prêt à donner à l’Ukraine des garanties d’adhésion à l’OTAN ? Honnêtement, tout le monde a peur », a ajouté le président.

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine jeudi, le président Vladimir Poutine déclarant une opération militaire spéciale pour « démilitariser et dénazifier » le pays. Depuis, Moscou a déclaré à Kiev qu’elle envisagerait de négocier avec le gouvernement Zelensky si celui-ci acceptait de discuter du statut de neutralité pour le pays, entre autres choses.

Dans un discours prononcé vendredi, M. Zelensky a déclaré qu’il était ouvert à la discussion sur la possibilité d’un statut de neutralité pour l’Ukraine, mais a insisté sur le fait que son pays avait besoin de garanties.

« Nous n’avons pas peur de la Russie, nous n’avons pas peur de parler avec la Russie, de parler de tout : des garanties de sécurité pour notre pays et un statut neutre. Mais nous ne sommes pas dans l’OTAN maintenant – quelles garanties de sécurité aurons-nous ? », a-t-il déclaré, avant d’ajouter que des pourparlers devraient avoir lieu pour mettre fin à l’offensive militaire russe.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré jeudi que « le statut de neutralité et le refus d’accueillir des systèmes d’armes [offensifs] » étaient les « lignes rouges » de Poutine pour l’Ukraine et que la balle était désormais dans le camp de Kiev.

#BREAKING: Ukraine is ready to hold talks with Russia to negotiate Kyiv’s neutrality, but it must receive security guarantees – Mykhailo Podoliak, an adviser to President Zelensky

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) February 25, 2022