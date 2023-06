Lyon : Une performance d’artistes dénudés devant des enfants, subventionnée par la mairie

La vidéo comptabilise des centaines de milliers de réactions depuis sa diffusion ce mardi matin, à travers le compte de Pierre Oliver, le maire LR du 2e arrondissement de Lyon. « La ville de Lyon et son maire Grégory Doucet sabrent 37 subventions culturelles pour financer des individus nus dans un jardin avec sex-toys, devant des enfants », commente l’élu, dénonçant les 1.500 euros attribués au collectif Lundy Grandpré, via des subventions culturelles.

Dans l’extrait diffusé, issu d’une performance qui date de juin 2021, on voit une personne nue dans un jardin médicinal, devant un public, notamment composé d’enfants. Selon le site des artistes, la pièce s’intitule Petit manuel indocile à l’introduction à l’écosexualité et avait pour but d’interroger « nos relations au vivant ». Lundy Grandpré caractérise ses projets comme « engagés […] mais les sujets sont traités avec humour et l’envie d’ouvrir l’accès à l’art au plus grand nombre ».

La ville de Lyon et son Maire @Gregorydoucet sabrent 37 subventions culturelles pour financer des individus nus dans un jardin avec sextoys, devant des enfants. L’utilisation militante et extrémiste du budget n’a plus de limite. L’indécence non plus. pic.twitter.com/fpzDBxoSsD — Pierre OLIVER (@poliver69) June 13, 2023

Nathalie Perrin-Gilbert, adjointe à la culture répond

Largement reprises et commentées par les internautes, les images ont suscité la polémique en quelques heures obligeant Nathalie Perrin-Gilbert à justifier ce choix de subventions. « Il s’agit d’un temps de travail et de création artistique, dans le cadre d’une sortie de résidence dans un centre d’art, et non pas un temps de diffusion grand public, explique-t-elle affirmant que la vidéo est sortie de son contexte. Ni la Ville, ni les artistes n’ont souhaité exposer des enfants à la nudité. Et selon la performance proposée par les artistes, le spectacle est interdit aux enfants. »

Source