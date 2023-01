Macron a prononcé les voeux les plus longs de la Ve République : « 2023 sera l’année de la réforme des retraites » – « Face à une nouvelle épidémie de COVID, le vaccin a fait ses preuves »

Macron a prononcé les voeux les plus longs de la Ve République avec une durée de plus de 18 minutes.

Emmanuel Macron prend la parole sur les chaînes de télé et les radios : « Pour la sixième fois, j’ai l’honneur de partager mes voeux avec vous. Vivons 2023 en pays uni et solidaire, en respectant la place de chacun. Je ne perds jamais de vue cet impératif d’unité de la Nation. Au fil de ces saisons de danger, ce qui est demeuré constant est notre capacité collective à relever ensemble ces défis. Nous avons soutenu la croissance, contenu l’inflation à des niveaux inférieurs à nos voisins, nous avons continué de créer des emplois et des emplois de qualité.

Si nous continuons à économiser l’énergie et que nous continuons de remettre en service nos réacteurs nucléaires comme prévu, nous y arriverons. La hausse des prix de l’énergie restera plafonnée dans notre pays.

Face à l’épidémie d’une nouvelle vague de COVID nous pourrons faire face grâce à la vaccination qui a montré son efficacité. Mais aussi grâce aux gestes barrières.

Cette année sera en effet celle d’une réforme des retraites qui vise à assurer l’équilibre de notre système. L’objectif est de consolider notre régime de retraites par répartition qui sans cela serait menacé. L’allongement de notre durée de travail sera progressif.

Gardons le contrôle de nos frontières et de l’unité de la nation.

C’est par notre travail, notre engagement que nous devons refonder nos grands services publics. C’est par notre travail et notre engagement que nous bâtirons une société plus juste. L’égalité entre les femmes et les hommes, la grande cause de mes deux quinquennats continuera d’alimenter le travail de mon gouvernement.

La principale injustice qui mine notre pays demeure le déterminisme familial, la trop faible mobilité sociale.

Je veux dire à nos amis ukrainiens : nous vous respectons et nous admirons. Durant l’année qui s’ouvre, nous serons sans faillir à vos côtés. Nous vous aiderons jusqu’à la victoire et nous serons ensemble pour bâtir une paix juste et durable. Comptez sur la France et comptez sur l’Europe.