Macron au stade de France : Marlène Schiappa pense qu’on ne doit pas huer dans un stade.

Les genoux qui tremblent, la sueur qui perle sur les fronts, le souffle court. Non, on ne parle pas des joueurs de Toulouse et de Nantes, mais des membres de la Macronie, à 24 heures de la finale de la Coupe de France. On se souvient d’un France/Pays-Bas, en mars dernier, pour les éliminatoires de l’Euro 2024, le public du Stade de France avait passablement sifflé à la 49ème minute et 3 secondes. Or, à l’époque, Emmanuel Macron n’avait pas assisté au match.

Ce samedi soir, le président de la République n’a pas le choix. Et il sait ce qui l’attend : le rejet et la colère des Français.

Marlène Schiappa, sur RTL : « Les huées, les sifflets et mêmes les casseroles peuvent avoir leur place à l’extérieur du stade mais pas à l’intérieur » ; « Il ne faut pas politiser cet événement à l’excès, laissons le sport être un beau moment d’unité de ce pays ».