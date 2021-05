Macron s’est entretenu avec le président Palestinien Mahmoud Abbas ce jeudi.

Lors d’un échange avec Mahmoud Abbas, Macron a « fermement condamné les tirs revendiqués par le Hamas et d’autres groupes terroristes visant le territoire israélien, mettant en grave danger la population de Tel Aviv et d’autres villes et nuisant à la sécurité de l’État d’Israël. »

Le Président de la République, qui va également s’entretenir avec plusieurs responsables de la région dont le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, « dira l’urgence d’un retour à la paix, d’une relance décisive des négociations » et « la volonté de la France d’y contribuer dans le respect des aspirations légitimes de chacun », ajoute le communiqué.

