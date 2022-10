Macron demande au pape d’appeler Poutine et Biden

Le pape François serait-il un intermédiaire essentiel pour entamer des négociations pour mettre fin à la guerre en Ukraine ? Afin de « favoriser le processus de paix », Emmanuel Macron a adressé lundi 24 octobre au Pape François une demande : appeler Vladimir Poutine mais aussi le patriarche orthodoxe russe Kirill et le président américain Joe Biden.

« J’ai encouragé le pape François à appeler Vladimir Poutine et le patriarche Kirill de Moscou, mais aussi Joe Biden », a confié le chef de l’État à l’hebdomadaire Le Point à l’issue d’un entretien en grande partie été consacré à la guerre en Ukraine.

« On a besoin que les États-Unis s’assoient autour de la table pour favoriser le processus de paix en Ukraine », a poursuivi le président français relatant les échanges avec le souverain pontife au Vatican. « Or, Joe Biden a, avec le pape, une vraie relation de confiance. Le pape peut avoir une influence sur lui pour le réengagement américain en Haïti et en Ukraine », a-t-il estimé.