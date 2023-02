Macron déshonore la France en donnant la légion d’honneur à Zelensky

par Christelle Néant

Le 8 février 2023, lors d’une visite éclair du président ukrainien à Paris, Emmanuel Macron a décerné la légion d’honneur à Volodymyr Zelensky, déshonorant ainsi définitivement la France.

Après n’avoir rien fait pour que l’Ukraine respecte les accords de Minsk, après avoir fourni des armes sans fin à Kiev pour qu’elle puisse continuer à massacrer les civils du Donbass, après avoir encouragé Zelensky dans sa folie suicidaire en refusant que la Russie puisse gagner cette guerre, poussant de fait l’Ukraine à envoyer tous ses hommes se faire massacrer pour rien (car Moscou gagnera cette guerre, même des experts militaires américains le disent) au lieu de la pousser à s’asseoir à la table des négociations, voilà que Emmanuel Macron vient de décerner à son homologue ukrainien la légion d’honneur, finissant ainsi de déshonorer totalement la France.

Il faut croire qu’il ne suffisait pas à Emmanuel Macron de décrédibiliser la diplomatie française par son inaction en tant que garant des accords de Minsk, de souiller l’honneur de la Nation en soutenant un pays qui glorifie les collaborateurs des nazis et les bataillons néo-nazis ukrainiens actuels, de dépouiller l’armée française de ses armes afin que l’armée ukrainienne puisse les utiliser pour tuer des civils innocents (ou les revendre au marché noir pour enrichir quelques corrompus ukrainiens), jetant ainsi la honte sur la France, il fallait qu’il aille jusqu’au déshonneur suprême, en décorant Zelensky de la légion d’honneur.

Je sais bien que cette décoration n’est plus que l’ombre de ce qu’elle était depuis longtemps, et que Macron, comme ses prédécesseurs, la distribue à tout va à n’importe qui, mais là ça dépasse les bornes. Je rappelle que Napoléon Bonaparte avait créé cette décoration, pour récompenser ceux (civils ou militaires) qui avaient rendu d’éminents services à la France !

Quels éminents services Zelensky a-t-il rendu à la France à part en faire une co-bélligérante dans sa guerre contre le Donbass et la Russie ? Pousser Paris à dépouiller son armée, faisant de la France une proie facile pour n’importe quelle puissance militaire un peu sérieuse c’est lui rendre service ? Provoquer la destruction de l’économie française à coup de sanctions stupides contre la Russie c’est rendre service à la France ? Risquer d’entraîner la France dans une annihilation nucléaire mutuelle avec la Russie tout ça pour un conflit qui n’a rien à voir avec les intérêts du pays c’est lui rendre service ? Amener la France à soutenir un pays qui glorifie les collaborateurs ukrainiens des nazis c’est rendre d’éminents services au pays ?

La France s’était déjà déshonorée en donnant la légion d’honneur à des dictateurs, mais là on a touché le fond. Mr Macron, vous êtes et de loin le pire président français de toute l’histoire de la Ve République, et je pense même qu’on peut vous décerner le titre pour l’ensemble de l’histoire de la République française ! Vous avez osé donner la légion d’honneur à un Président qui glorifie Stepan Bandera (collaborateur ukrainien des nazis, dont les hommes ont, entre autres, massacré des juifs, et des civils polonais) et ses descendants idéologiques comme le régiment Azov (organisation extrémiste interdite en Russie) ! Pourquoi ne pas la donner à titre posthume à Hitler pendant que vous y êtes ? Mr Macron, en décernant la légion d’honneur à Zelensky vous avez totalement déshonoré la France et la fonction que vous occupez !

