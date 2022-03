Macron harcelèrait L’OTAN pour déclarer la guerre à la Russie

par Boris Guennadevitch Karpov.

Plusieurs éléments peuvent laisser penser que l’OTAN, malgré ses déclarations constantes de non-intervention directe en Ukraine, pourrait se décider à entrer en guerre contre la Russie. D’une part, on sait déjà que l’OTAN fournit une énorme aide matérielle en armement à l’Ukraine. Plus de 17000 lance-missile anti-chars par exemple ont déjà été fournis, et les stocks sont toujours aussi importants. D’autre part et surtout, on observe des arrivages réguliers de matériel lourd aux frontières des pays de l’OTAN. Dans l’hypothèse officielle d’une NON intervention, on se demande bien pourquoi ce matériel est envoyé sur place.





À la gare d’Amberg (Bavière), un transfert massif de véhicules blindés américains BMP M2 Bradley d’Allemagne vers la Pologne a été enregistré.

D’autres éléments fournis par une source haut-placée à l’OTAN et qui ne peuvent pas être dévoilés ici abondent dans ce sens. Selon cette source, le président français et le chancelier allemand seraient les plus virulents et « harcèlent » (terme employé par la source) le Secrétaire Général de l’OTAN Jens Stoltenberg dans ce sens.

On note que Zelenski de son côté multiplie les demandes à l’OTAN de « fermer » l’espace aérien ukrainien, subissant de très lourdes pertes par les attaques aériennes russes. Jusqu’à maintenant l’OTAN a refusé mais il est clair que la chute de l’Ukraine qui ne fait aucun doute dans les conditions existantes représenterait une lourde perte pour les Etats-Unis comme base avancée dans leur combat contre la Russie. Il serait donc logique que l’OTAN, bras armé des Etats-Unis en Europe, intervienne pour éviter ce qui serait une catastrophe pour Washington.

À Moscou, le consulat américain a une nouvelle fois « ordonné » aux américains de quitter la Russie, indiquant que dans le cas contraire ils devraient « se débrouiller sans l’aide du consulat ». Les américains envisagent-ils de fermer leur consulat et ambassade à Moscou dans l’hypothèse d’une guerre prévue avec la Russie ?

Selon cette même source, une décision pourrait être annoncée par l’OTAN le 24 mars.

Mais il est également possible que la Russie, voyant que l’OTAN s’apprète à l’attaquer, décide d’anticiper et frappe le premier, tout comme elle l’a fait en Ukraine (Il était clair que l’Ukraine allait attaquer le Donbass, la Russie est intervenue avant). La Russie a en effet très clairement dit qu’elle détruirait les convois d’armement destinés à l’Ukraine. Aujourd’hui les Etats-Unis ont déclaré « étudier » la possibilité de livrer à l’Ukraine des missiles guidés qui seraient utilisés contre les chars et l’artillerie russe. En fait la décision est pratiquement déjà prise, le Congrès américain y est favorable à l’unanimité.

Il est donc parfaitement concevable que la Russie détruise ces arrivages avant qu’ils ne soient livrés à l’Ukraine. Par exemple en Pologne, pays membre de l’OTAN.

• Serguey Narychkine, chef du service de renseignement extérieur (SVR) de la Fédération de Russie, a déclaré : « Notre pays vit actuellement un moment véritablement historique. Le sort de la Russie et sa future place dans le monde sont en train de se décider. La souveraineté a été et reste le facteur principal du développement de la Russie, le cœur de son histoire millénaire. Le droit de déterminer indépendamment, librement et consciemment son propre destin. La souveraineté est une garantie du bien-être et de la dignité de nos concitoyens, c’est l’avenir de nos enfants. Dans ces domaines, la Russie n’a jamais reculé et ne reculera pas, car sinon elle cessera d’être la Russie. »

Déclaration importante puisque Narychkine est vu par certains milieux comme un successeur possible de Vladimir Poutine. Il precise ici une fois encore que le conflit dépasse largement l’Ukraine mais est un conflit de civilisation.

• Les forces ukrainiennes continuent à bombarder la ville de Donetsk, ciblant les quartiers à forte densité d’habitants. Visant donc délibérément les civils. Les media occidentaux en parlent-ils?

• Video de remise aux forces des Républiques de Donetsk de matériel saisis aux forces ukrainiennes.

 



• BMW et Volkswagen ont suspendu la production de voitures dans un certain nombre d’usines européennes en raison d’une pénurie de composants fabriqués en Ukraine . L’Ukraine représentait un cinquième de tous les approvisionnements de l’Europe en câbles électriques pour voitures. Pour le moment, il n’est pas possible d’organiser rapidement leur production dans d’autres entreprises.

