Macron : « Je fais le tour du Vieux-Port avec vous, je suis sûr qu’il y a 10 offres d’emploi »

Le président du Travail qui n’a jamais vraiment travaillé – c’est le couple Kohler-Borne qui assure l’essentiel du boulot, lui c’est le porte-parole, le nomade spécialiste de l’esbrouffe – distribue ses leçons de « moi j’te trouve du taf dans les 5 minutes, branleur » partout où il passe.

Et quel meilleur théâtre que celui de Marseille, ville frappée par le chômage, la pauvreté, la délinquance et l’immigration (attention aux amalgames), pour asséner qu’au fond les chômeurs ne veulent pas travailler, puisque les offres sont là ? Ils préfèrent se plaindre, attendre la manne étatique, l’aide dite sociale, l’aumône publique.

On rappelle, grâce au meeting LFI de Pierre-Emmanuel Barré, que Pôle emploi a 375 000 emplois non pourvus pour 3 millions de chômeurs en classe A, ce qui ne veut pas dire riches, mais au contraire en recherche frénétique. Si l’on ajoute les autres classes, on arrive rapidement à simillon de chômeurs réels.

Naturellement, toute la gauche qui a voté Macron – c’est son péché originel, qui la disqualifie – au 2e tour 2022 contre Marine-la-fasciste a hurlé au cynisme, au mensonge, au « il recommence, le bougre ! », et principalement les LFI, dont Mathilde Panot, qualifiée de « poissonnière » par un député RN.

« Vous n’allez pas me faire croire que, s’il cherche vraiment du boulot à Marseille, et qu’il est prêt à prendre un boulot de serveur, qu’il n’y a pas de boulot de serveur. Moi, je vous promets : je fais le tour du Vieux-Port ce soir avec vous, je suis sûr qu’il y a 10 offres d’emploi. (…) Il va voir un de mes collaborateurs. Et ce soir il a rendez-vous pour un job. »